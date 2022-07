Evacuação de madrugada desde o Porto Santo

Uma pessoa foi evacuada esta madrugada desde o Porto Santo para a Madeira.

A transferência do doente, por razões que não pudemos apurar, ocorreu pelas 2h30 (já no Aeroporto da Madeira), com o transporte para o Hospital a ser efectuado por uma ambulância dos Bombeiros sapadores de Santa Cruz.

No Porto Santo, o transporte do doente foi feito pelos Bombeiros Voluntários locais que embarcaram a pessoa num dos transportes da Força Aérea estacionada no Aeroporto da ilha.