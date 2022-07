Trânsito descomplicado nesta quarta-feira

Bom dia. Manhã sem problemas no trânsito, para já, com as estradas libertas de grande volume de viaturas. Esta é a imagem, neste momento, sobretudo na Via Rápida e principais vias de acesso ao Funchal.

Normalmente, por esta altura, já há grande volume de trânsito. Contudo, hoje aparentemente está a ser um dia relativamente calmo, seja para quem vem no sentido Machico - Ribeira Brava, seja no sentido oposto, com o polo central do Funchal a revelar-se com tráfego sem dificuldades.

A manter-se esta tendência é importante uma condução segura, defensiva e preventiva, sobretudo para quem vem no sentido Ribeira Brava - Machico, com o nascer do sol pela frente.