Frente MarFunchal remove "massa lubrificante" das rochas e grades do Lido

Na sequência da notícia publicada na edição impressa do DIÁRIO desta quinta-feira, sobre um produto escorregadio que gerou alguma estranheza aos banhistas do Complexo Balnear do Lido, colocado nas rochas e nas grades, a Frente MarFunchal informa que a "massa lubrificante" já foi removida.

Esta administração depois de ter conhecimento dos factos deu de imediato instruções no sentido de ser removida toda a massa existente e efectuada a limpeza de eventuais sobrantes para as rochas, não se voltando a repetir tal procedimento