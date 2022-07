O projecto Apollo

Em julho de 1969, Neil Amstrong colocou o pé na Lua. Uns 20 minutos depois, Buzz Aldrin também lá chegou. A tomar conta da parte da nave espacial de comando Columbia ficou Michael Collins. Muitos falam no dia 20 como a data do histórico acontecimento, mas nesse dia só quem pousou no satélite foi o módulo Eagle que os transportou. Os 2 astronautas só pisaram o solo lunar a 21. Faz hoje 53 anos.

Toda a gente se lembra do 1º homem que andou na Lua. Salvo os lunáticos negacionistas que devem achar que ele foi a uma discoteca nesse dia. Mas poucos se recordam dos 3 que viajariam no Apollo1 e morreram na 1ª tentativa deste projecto, num acidente antes da descolagem. Nem de todos os outros que se seguiram preparando caminho para que a missão fosse bem sucedida.

Foi com o Apollo11 que uma tripulação desceu à Lua, mas antes, muitos foram até lá perto testar tudo o que havia para que a viagem para fora da orbita terrestre e com aterragem lunar fosse bem sucedida. No total foram 11 as missões tripuladas, 6 delas pousaram e 12 astronautas caminharam em solo lunar.

Tirando o Apolo13 que sofreu um incidente prejudicando o seu lançamento, todos os outros até o último, o Apollo17, alunaram e transportaram homens do espaço que foram trabalhando cientificamente e geologicamente no satélite da Terra.

Hoje, quando nos lembramos de Neil Amstrong estamos a homenagear todos quantos participaram e contribuíram para o êxito deste projecto. E de John F.Kennedy, cuja promessa feita em 1961, de que lá chegaríamos antes do final daquela década, ficava assim cumprida. Com a distinção que a História reserva aos factos extraordinários.