CMF abre a porta a mais apoios à próxima edição do Summer Opening

Decorreu, esta manhã, no Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal a assinatura do protocolo entre a autarquia e a organização do Summer Opening 2022, que decorre nos dois próximos fins-de-semana, 15/16 e 22/23, sendo que esta edição, a primeira após a pandemia do covid-19, vai ter dois palcos.

O presidente da Câmara Municipal do Funchal salientou a importância do evento, quer em termos culturais, mas também económicos e turísticos, apontando ainda a "excelente qualidade, a nível nacional e internacional, do cartaz", numa "iniciativa que não é fácil" de organizar e promover, dada a existência de "grande concorrência" pelos "muitos eventos" este ano por toda a Região.

Pedro Calado referiu ainda que a qualidade e dimensão desta edição do Summer Opening "traduz a confiança dos empresários na Região e no Funchal, uma cidade", como sublinhou, que se encontra "em franco crescimento e dinamismo e que reconhece a importância" destes festivais.

O autarca fez ainda questão de apelar à organização, "cuja excelência organizativa e de trabalho" reconheceu, para passar a mensagem à juventude do não ao consumo do álcool e drogas, apelo que também dirigiu à própria juventude, bem como a necessidade de cuidarem do Parque de Santa Catarina, emblemático jardim do Funchal, onde decorrerá o Summer Oppening.

Sobre esta questão do consumo do álcool e das drogas, Pedro Calado lembrou que "são dois problemas da sociedade" que a autarquia quer combater, em "várias frentes", daí ter reiterado ser "importante tudo o que se puder fazer" para evitar estes consumos, pedindo, assim, a todos os espectadores que sejam eles próprios "agentes de segurança, de alegria e de convívio", no sentido de o Summer Opening ser um "sucesso" sem quaisquer problemas.

Para a próxima edição, o presidente da Câmara Municipal do Funchal deixou a porta aberta para um apoio "com outras condições".