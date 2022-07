Acidente na VR1 envolveu quatro viaturas e provocou três feridos incluindo um bebé

Três feridos, entre os quais um bebé de seis meses de idade, foi o resultado do aparatoso acidente que envolveu quatro viaturas, ocorrido na última hora na via rápida, debaixo da pista do Aeroporto da Madeira – sentido Caniçal / Ribeira Brava.

Para o local foram enviadas quatro ambulâncias, dois veículos de desencarceramento e dois auto-comandos dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz e dos Bombeiros Municipais de Machico, e quase duas dezenas de operacionais.

As vítimas, aparentemente feridos leves, foram transportadas para as urgências do Centro de Saúde de Machico.

A circulação na faixa norte da VR1 está condicionada.