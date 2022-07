Bom dia,

A notícia que faz a manchete da edição de hoje do seu DIÁRIO está relacionada com a Saúde. Foram realizadas mil cirurgias ‘extras’ no primeiro semestre deste ano. Ao todo, foram feitas 6.653 intervenções cirúrgicas nos primeiros seis meses do ano, num valor superior ao registado em 2019, antes da pandemia da covid-19. Os números do Serviço Regional de Saúde (SESARAM) apontam para um aumento na ordem das 200 operações a mais, com os concelhos do Funchal, Santa Cruz e Câmara de Lobos, por serem os mais populosos, a estarem na frente deste desempenho.

Hoje realiza-se o debate do estado da Região, no parlamento madeirense. A fragilidade social no topo das preocupações. Nesta edição trazemos-lhe a visão de três especialistas, que fazem o diagnóstico económico, ambiental e laboral. Na generalidade, a retoma económica e o recuo do desemprego são insuficientes para a melhoria de vida da população.

Com direito a destaque na primeira página do DIÁRIO desta quinta-feira temos a notícia que dá conta de que 2.634 empresas pediram conversão de empréstimos em fundo perdido, resultando numa verba que ronda os 26,9 milhões de euros.

Espaço, ainda, para lhe contarmos que foi descoberta uma foto esquecida da passagem de Hemingway pela Madeira. Em causa está uma fotografia desse momento, que só foi publicada alguns dias depois, pelo que não é do conhecimento de quem se tem dedicado ao estudo deste autor, que foi Nobel da Literatura em 1954, ano da visita do autor à Região.

Ainda no âmbito da Cultura, fique já a saber que a Feira do Livro do Funchal 2023 se realiza em Abril.

Boas leitura e uma óptima quinta-feira!