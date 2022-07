1,5 milhões de apoios para 23 candidaturas aprovadas pelo PRODERAM

Foram aprovadas 23 novas candidaturas pelo Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma da Madeira (PRODERAM 2020), que terão um apoio de 1,5 milhões de euros, entre fundos comunitários e Orçamento da Região.

Estes apoios visam responder às necessidades das comunidades locais dos diversos territórios rurais da Região, conforme realçou o Secretário Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Humberto Vasconcelos, que presidiu à cerimónia de entrega dos respectivos certificados.

“A aprovação destas candidaturas demonstra o trabalho que temos vindo a realizar em prol do desenvolvimento rural, o segundo pilar do sector primário. Para o Governo Regional, é muito importante apoiar o dinamismo e a viabilidade das zonas rurais através deste tipo de financiamento e de ações. É fundamental continuarmos a apoiar o crescimento dos meios rurais, ajudar a aumentar o rendimento de quem quer investir, por forma a garantirmos uma maior sustentabilidade social, ambiental e económica”, explicou.

Humberto Vasconcelos realçou também "a criação de 20 postos de trabalho", através destes projectos, que chegam a concelhos como o Porto Santo, Câmara de Lobos e também a Ponta do Sol.

Estas candidaturas são referentes à 96.ª Unidade de Gestão do Programa do PRODERAM 2020, cujo período de programação financeira foi prorrogado até ao final deste ano, durante o designado período de transição, até à entrada em vigor do novo período de programação financeira 2023-2027, que acontecerá em Janeiro do próximo ano.