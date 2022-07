Três aviões divergidos para o Porto Santo, um para Lisboa

Com ventos a soprarem com força excessiva para a segurança das aproximações à pista do Aeroporto da Madeira, na última hora três voos foram divergidos para o Porto Santo e deu meia-volta e seguiu para Lisboa.

O voo da TAP 1699, que deveria ter aterrado na Madeira à 9h00, voltou para a capital portuguesa. Enquanto isso, voos charter da Edelweiss, da Transavia e da Condor, que vinham da Suíça, Holanda e Alemanha, optaram por aguardar em terra, no Porto Santo.

Um voo da Swift Air, avião-cargueiro proveniente de Lisboa, acabou por aterrar pelas 9h30.

Neste momento a caminho da Madeira estão mais quatro voos, sendo o mais perto um voo charter da TUI desde Amesterdão, seguindo-se dois voos da easyJet de Gatwick e de Bristol, além do voo regular da Transavia que faz a ligação ParisOrly-Porto-Madeira.

Refira-se que na última hora tinham sido registadas rajadas de vento de 79 km/hora.