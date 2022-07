Coligação Confiança diz que “malabarismo político retira manuais gratuitos aos funchaleses”

Sobre a reunião de câmara do Executivo do Funchal, a Coligação Confiança explica que voltou a propor a atribuição de manuais escolares gratuitos para os estudantes do 10º, 11º e 12º anos do Ensino Secundário no concelho do Funchal, desta feita através do incremento para 200€, do montante previsto no âmbito Regulamento de Apoio à Natalidade e à Família.

No entanto, a Coligação afirma que esta proposta, que visava cobrir as despesas familiares com a aquisição dos manuais já no próximo ano lectivo e fundamentada no custo médio dos livros do secundário, foi novamente chumbada pela maioria PSD/CDS. "Na prática, a proposta da maioria limita-se em conceder um suplemento de 30€ que se afigura manifestamente insuficiente para fazer face às dificuldades que as famílias funchalenses actualmente atravessam".

Fica comprovada a trapaça da maioria PSD/CDS quando na semana passada chumbaram a nossa proposta de atribuição de manuais gratuitos ao secundário, com a justificação de que a Câmara não iria fazer concorrência ao Governo Regional. Contudo, esta semana, num acto de malabarismo político, vemos a mesma maioria apresentar uma proposta pífia de 30€ com o mesmo propósito. Ou seja, depois da propaganda, os funchalenses acabam com uma mão cheia de nada Miguel Silva Gouveia, vereador

No período antes da ordem do dia, a Coligação informa que foi questionada a vereação com pelouros sobre a inexistência de parque de estacionamento de acesso livre, na praia Formosa, a exemplo do que havia sido feito em anos anteriores. Em resposta, foi afirmado que não é intenção do município este ano arrendar o espaço disponibilizado aos funchalenses no passado, estando a ser equacionada uma outra solução sem clarificar se a mesma comportará custos para os utilizadores.

A Confiança deixou em curso a elaboração do Plano de Pormenor da Praia Formosa que previa a criação de um parque à beira-mar, e a salvaguarda de melhores condições para usufruo colectivo da maior praia de uso gratuito da cidade do Funchal.