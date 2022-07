Quinta-feira marcada por aviso amarelo para tempo quente

As previsões do tempo para esta quinta-feira apontam para persistência de valores elevados da temperatura máxima, situação que deverá prolongar-se ao longo dos próximos dias. Devido ao tempo quente, a Madeira está sob aviso amarelo, no que respeita às regiões montanhosas e à costa Sul.



Ainda assim, as previsões para hoje apontam para períodos de céu muito nublado, apresentando-se geralmente pouco nublado nas vertentes sul da ilha da Madeira e nas terras altas.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o vento deverá ser moderado, soprando entre 20 a 35 km/h, de nordeste, sendo por vezes forte, até 40 km/h, em especial nas terras altas e nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira, com rajadas até 70 km/h.

Para o Funchal, o IPMA aponta céu pouco nublado, apresentando períodos de maior nebulosidade até ao meio da manhã. O vento deverá soprar fraco, inferior a 15 km/h.

Está prevista uma pequena subida da temperatura máxima, que na Madeira deverá atingir os 27ºC e no Porto Santo os 25ºC. Já no que toca às mínimas, os termómetros devem descer aos 21ºC na Madeira e 20ºC na Ilha Dourada.

Devido ao tempo quente que se fará sentir, as regiões montanhosas e a costa Sul da Madeira estão sob alerta amarelo, que vigora entre as 9 horas de hoje e as 18 horas do dia 23 de Julho, sábado.

O Índice Ultravioleta deve atingir valores de ‘Muito Elevado’, variando entre 9 e 10.

Quanto ao estado do mar, na costa Norte, conte com ondas de nordeste, com 1,5 a 2,5 metros. Na costa Sul, as ondas deverão ser inferiores a 1 metro. A temperatura da água do mar oscilará entre os 21 e os 23ºC.