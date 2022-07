A Associação de Desenvolvimento Comunitário do Funchal - Garouta do Calhau promove, na próxima sexta-feira, um 'Flash Mob' com 200 crianças.

A iniciativa terá lugar às 12h30, na placa Central da Avenida Arriaga (junto ao Golden Gate) e insere-se no projecto 'Férias Divertidas'.

Esta acção acontece pelo 17º ano consecutivo, conforme aponta a referida associação em nota enviada à comunicação social.