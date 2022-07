Mais de 100 crianças e o Falco na apresentação do programa ‘Estou Aqui! Crianças!

A edição de 2022 do programa Estou Aqui! Crianças (EAC), uma iniciativa exclusiva e pioneira da PSP, criado em 2012, em parceria com a Altice Portugal, através do MEO e da Fundação Altice, Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, Rádio Comercial, Missing Children Europe e Instituto de Apoio à Criança, foi apresentada pela PSP.

Segundo um comunicado emitido pelo Comando Regional da PSP, o evento, contou com a participação de mais de 100 crianças, do Falco, e houve também actuação da banda de música da PSP, entre outras actividades.

A mesma nota dá conta de que “desde 2012 já foram distribuídas mais de 400 000 pulseiras, das quais cerca de 33 000 durante o ano de 2021. Este ano já foram solicitadas 21400 pulseiras a nível nacional”.

Este programa tem como principal objectivo “agilizar o trabalho de sinalização de uma criança desaparecida e promover o seu rápido retorno à família, i.e., caso a criança portadora da pulseira se perca, qualquer adulto que a encontre somente necessita contactar a PSP por intermédio do n.º de emergência nacional (112) e comunicar onde se encontra e qual o código da pulseira que a criança tem consigo. A Polícia de Segurança Pública tratará de informar a família e assegurar de imediato o reencontro familiar”.

A PSP informa que a adesão ao programa “retoma a validade de um ano e não implica qualquer custo. As pulseiras destinam-se a crianças com idades compreendias entre os 2 e os 10 anos e possuem um código alfanumérico, único, sem qualquer relação com dados pessoais. São válidas em todo o território nacional e podem ser solicitadas tanto para crianças residentes em Portugal como não residentes (p.e., em férias)”.

Atendendo ao contexto pandémico vivenciado, a validade das pulseiras da edição 2020/21 foi sucessivamente prorrogada até 28 de Fevereiro.