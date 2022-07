Mais de 300 famílias beneficiaram do programa '+Visão Crianças e Jovens'

Nos primeiros três meses de funcionamento do programa '+Visão Crianças e Jovens', implementado a 24 de Fevereiro deste ano, 323 crianças e jovens madeirenses beneficiaram desta medida, representando num apoio de 48.584,40 euros, durante este período, na aquisição de óculos graduados.

O programa, dinamizado pelo Governo Regional (GR), através do Instituto de Administração da Saúde, IP-RAM (IASAÚDE), permitiu às famílias usufruir do apoio de 150 euros na aquisição de óculos graduados (aros e lentes graduadas), com prescrição médica, para crianças e jovens entre os 0 e os 14 anos.

O presidente do conselho directivo do IASAÚDE, Bruno Freitas, explicou que são as crianças "entre os 8 e os 12 anos que mais têm beneficiado deste apoio, representando 46,7% do total de beneficiários, sendo 68,6% do apoio para a aquisição de lentes graduadas, 31,2% para a compra de aros e 0,2% para lentes bifocais”.

'+Visão Crianças e Jovens' surge como reforço no apoio às famílias, com o objectivo de reduzir as despesas em pagamentos directos em saúde, regulando e alargando os benefícios adicionais neste sector.

"Esta é uma boa ajuda, o João Lucas tem 13 anos, já usava óculos, mas estava na altura de comprar outros, o apoio serviu para comprar as lentes e uns aros novos", disse Lídia Reis, mãe de um jovem beneficiário desta iniciativa.

Cristina Ferreira, colaboradora de um dos 13 prestadores aderentes do programa, revelou que os clientes estão "satisfeitos" com a ajuda e pelo facto de ser um procedimento "simples": "Neste caso basta a receita, a declaração de inscrição no Centro de Saúde e o resto é tratado aqui na óptica.”

O Programa '+Visão Crianças e Jovens' conta com 13 ópticas aderentes, a lista pode ser consultada no site institucional do IASAÚDE, IP-RAM: www.iasaude.pt.