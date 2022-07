Estrondo ocorreu pelas 4h00

De acordo com o que foi possível apurar, os moradores dos apartamentos afectados pela explosão no complexo do Edifício Machico Park, ainda não voltaram às habitações, uma vez que a estabilidade dos mesmos tem de ser assegurada.

Uma moradora, que ficou com o carro destruído, disse ter ouvido o estrondo pelas 4h00, até pensou ser um tremor de terra, testemunhou ao DIÁRIO.

Conta que o pânico foi geral, frisou, sendo que as vítimas serão um mulher na casa dos 50 anos e outro morador do bloco, também dessa idade. Enquanto o ferido grave, marido da vítima mortal, estará a ser operada.