Câmaras e empresas impedidas de multar é o assunto que faz hoje a manchete do DIÁRIO. Só a PSP e a Direcção Regional de Transportes Terrestres têm competência para intervir na fiscalização e aplicação de coimas nos estacionamentos tarifados na Madeira. O entendimento do Representante da República já seguiu para apreciação do Tribunal Constitucional. Para ler na página 3.

Agricultura leva Governo a São Tomé é outro dos assuntos em destaque na edição impressa desta segunda-feira. Humberto Vasconcelos assina protocolos de cooperação naquele arquipélago africano, onde participa num fórum sobre sustentabilidade alimentar. Para consultar na página 32.

Nos casos do dia, nota para dois esfaqueamentos em menos de 24 horas. Casos de violência com recurso a armas brancas causaram dois feridos graves no Funchal e na Ribeira Brava. Saiba o que se passou na página 30.

Na educação, fique a saber que a Região vincula mais 60 professores. No arranque do ano lectivo, a partir de 6 de Setembro, há docentes em número suficiente em todos os grupos disciplinares. Para acompanhar na página 4.

Nos espectáculos, prepare-se para a comédia ‘Boeing Boeing’ que volta a fazer escala no Funchal. Peça de teatro organizada pelo DIÁRIO regressa, a 19 de Agosto, ao grande palco do Centro de Congressos. Conheça todos os pormenores na página 25.

Isto e muito mais para ler na edição impressa do DIÁRIO.