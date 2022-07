Sapadores Florestais vão combater espécies invasoras e incêndios

Estarão em formação até Outubro as duas primeiras equipas de Sapadores Florestais, constituídas por cinco elementos cada, do Governo Regional da Madeira.

A secretaria regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, Susana Prada, acompanhou esta quarta-feira, 20 de Julho, os trabalhos da primeira equipa de Sapadores Florestais da Região.

Na ocasião, a governante sublinhou que os elementos do Instituto de Florestas e Conservação da Natureza da Madeira têm como missão proteger o espaço florestal da Região, actuando na diminuição da carga combustível, ou seja, no combate às espécies invasoras, estando também habilitados para o combate aos fogos.

Os Sapadores Florestais estão a fazer formação durante 6 meses para poder desempenhar as suas funções, que é a de proteger a floresta, diminuindo a carga combustível. A partir de Outubro, quando termina a formação, estes elementos vão trabalhar todos os dias no espaço florestal, que cobre cerca de dois terços de toda a área da Região. Susana Prada, secretaria regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas

A formação teórica e prática, que terá a duração de seis meses, está a cargo da Qualificar - Formação Profissional e conta com 17 módulos. A formação prática de hoje foi ministrada pelo engenheiro florestal Horácio Ferreira que orienta os Sapadores Florestais no módulo de ‘equipamentos motomanuais’ e de ‘equipamentos e veículos’.

No terreno, o também comandante dos Bombeiros destacou que a formação dos Sapadores Florestais da Madeira "tem as vertentes de todas as áreas em que eles podem intervir", nomeadamente o abate de espécies invasoras como a acácia e o eucalipto.

Esta carreira que está a ser implementada na Madeira não é para ocupar o lugar de outras, é sim para complementar. Os Sapadores Florestais actuam na prevenção, na limpeza de terrenos para evitar que os incêndios ocorram. Horácio Ferreira, formador

O executivo madeirense criou a carreira especial de Sapador Florestal em 2018, através do Decreto Legislativo Regional n.º 15/2018/M, tendo investido até à data 300 mil euros para aquisição de viaturas, equipamentos de trabalho e de protecção individual.