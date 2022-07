Quatro famílias do edifício Machico Park realojadas após explosão

Quatro famílias dos quatro fogos afectados pela explosão tiveram de ser realojadas. Duas famílias foram acolhidas provisoriamente por parte do Instituo de Segurança Social da Madeira e outras duas optaram por permanecer em casas de familiares, “tendo os restantes agregados retornado às suas habitações no presente bloco, após as perícias revelarem que não há riscos associados”, informou ao final da tarde de hoje a Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, garantindo que, através da Investimentos Habitacionais da Madeira (enquanto entidade gestora deste edifício), em articulação com o Instituto de Segurança Social da Madeira (ISSM), “encetou todos os procedimentos, tendo sido accionada a Linha de Emergência Social (LES), de modo a garantir a imediata protecção social das famílias aí residentes”.

“Trata-se de um edifício com 9 fracções habitacionais no total, com 20 inquilinos. Destes, 4 fogos sofreram danos avultados provenientes da explosão de, alegadamente, uma botija de gás que um destes inquilinos possuía”, referia numa nota emitida, sublinhando que “este empreendimento está equipado com gás canalizado, não havendo qualquer registo de anomalias na rede de gás”.

A mesma nota dava conta ainda que este empreendimento foi construído em 2009, “tendo havido acompanhamento por parte dos serviços técnicos desta entidade pública, com vistorias periódicas, não havendo até à data registo de ocorrências”.

“A IHM já encetou devidos procedimentos para desencadear a completa reabilitação de todo este edifício, de modo a restituir todos os danos nas fracções, o mais rapidamente possível”, concluiu.