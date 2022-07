PJ investiga explosão em Água de Pena

A Polícia Judiciária está a investigar a origem da explosão no apartamento em Água de Pena e a aferir se houve mão criminosa na eventual fuga de gás ou se se tratou de um acidente, como tudo leva a crer.

Em situações como a que ocorreu a morte de pessoas e danos patrimoniais este é um procedimento habitual de perícias complementares por parte da polícia de investigação criminal.

Os inspectores vão analisar os vestígios do local onde está a origem da ignição, e perceber como tudo se passou. Vão também recolher depoimentos dos agentes de Protecção Civil, da PSP, dos moradores e de vizinhos. O relatório será depois remetido para o Departamento de Investigação e Acção Penal.

Como referimos anteriormente, no bloco de apartamentos do complexo Machico Park, em Água de Pena, está um grande aparato, enquanto decorrem as investigações e a remoção de escombros.