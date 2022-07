Visita ao terreno aproxima cada vez mais radares ao Aeroporto da Madeira

Decorre entre hoje e sexta-feira, 21 de Julho, um 'site survey' (visita de campo) na Madeira relativo ao projecto de "Instalação de um Sistema para Deteção e Alerta de Turbulência e Wind Shear no Aeroporto da Madeira com a participação de entidades interessadas neste concurso", informa uma nota de imprensa da empresa pública NAV Portugal.

De acordo com a nota, o plano desta actividade contempla "visita a instalações interiores (Sala Técnica de Equipamentos e Monitoria), Torre de Controlo e Centro Meteorológico Aeronáutico do Aeroporto da Madeira; visita à área de manobra, na imediação da pista; e visita a estações de ajudas-rádio externas que constituem propriedade da NAV Portugal e da ANA S.A.".

Nesta equipa de trabalho, "para além dos representantes da NAV Portugal (Carlos Jesus, Luís Nuno Rodrigues, Abel Arcângelo, Ana Cabrita e Maria Luísa Esguelha), o IPMA também participa neste 'site survey', estando representado por Victor Prior (delegado regional do IPMA na Madeira) e por Ricardo Tavares (chefe de divisão de meteorologia aeronáutica do IPMA)", informa. "A ANA S.A. também se fará representar", acrescenta.

Refira-se que "este 'site survey' decorre do concurso público internacional para a aquisição dos equipamentos Radar de Banda X e Lidar no Aeroporto Internacional da Madeira, com um custo estimado de 3,5 milhões de euros, esperando a NAV Portugal dar um contributo muito significativo para a melhoria da operacionalidade desta infraestrutura de tão grande relevância para a Região Autónoma da Madeira", recorda.