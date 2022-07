Vítimas de explosão em Água de Pena com apoio psicológico

Na sequência da explosão ocorrida durante a madrugada num apartamento, mais precisamente no Edifício Machico Park, em Água de Pena, a autarquia de Machico prestou-se desde a primeira hora a dar apoio psicológico às vítimas, directas e indirectas, da ocorrência.

"No seguimento da explosão que ocorreu durante a madrugada desta segunda-feira no edifício Machico Park, em Água de Pena, temos a lamentar 2 vítimas mortais e 3 feridos, um dos quais em estado grave", informa a autarquia na sua página de Facebook.

Na nota, que acompanha uma foto onde se vê o presidente da autarquia, salienta-se que "está desde as 04h12 a acompanhar a ocorrência através dos Bombeiros Municipais de Machico e do Serviço Proteção Civil no sentido de coordenar os procedimentos com as entidades competentes".

E acrescenta duas informações: "Informamos que foi disponibilizado apoio psicológico através do gabinete social para colaborar nestas situações de crise. Neste momento, a autarquia manifesta pesar e consternação às famílias enlutadas."