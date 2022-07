Associação Juvenil de Medicina da Madeira promove congresso

A AJEMed Madeira - Associação Juvenil de Medicina da Madeira promove um congresso para estudantes do ensino superior, no próximo dia 22 de Julho, das 9h00 às 17h30, no Museu da Electricidade.

Tendo em conta o sucesso alcançado com as edições anteriores da atividade 'Get.in2.MedSCL' e a quantidade de jovens que procuram alternativas ao curso de Medicina, decidimos dar uma resposta mais abrangente. Deste modo, por vista a responder a todas as questões dos interessados no ingresso num curso na área da saúde, propomo-nos a organizar um congresso informativo acerca de diferentes cursos desta área, das faculdades, da metodologia de avaliação e mesmo das condições habitacionais em que as faculdades nacionais se inserem". AJEMed Madeira - Associação Juvenil de Medicina da Madeira

A entrada é gratuita.