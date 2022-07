'Ventura' fecha Julho e antecipa escala no Porto do Funchal

O navio de cruzeiros 'Ventura', que se destaca pela bandeira do Reino Unido na proa, chegou esta madrugada ao Porto do Funchal para uma escala de cerca de 13 horas.

Será o último dos três navios que este mês escolheram o Funchal na rota de Verão, ligando assim Southampton, porto a sul de Inglaterra, carregado sobretudo de turistas britânicos, e rumando à ilha de La Palma, nas Canárias.

Tendo chegado pelas 3h45 e não pelas 8h00, como estava inicialmente previsto na reserva de cais divulgada pela APRAM, o navio também irá sair pelas 16h30, meia-hora antes da hora inicialmente prevista, rumando a sul.

O navio da P&O Cruises é um dos gigantes dos mares, com capacidade para 3.192 passageiros, embora possa atingir na capacidade máxima quase 3.600 turistas nos seus 288,6 metros de comprimento e 36 metros de largura.

Ao serviço da mesma companhia desde Abril de 2008, o 'Ventura' irá passar pela Madeira mais duas vezes durante este Verão, a 24 de Agosto e a 21 de Setembro, retornando cá no início de Dezembro e meados de Janeiro do próximo ano.

Por falar em escalas, deverão ser sete navios no próximo mês no Porto do Funchal (um dos quais também faz escala no Porto Santo), a começar no dia 5, com o 'Nautica', seguindo-se o 'Deutschland', o 'Queen Elizabeth', o 'MSC Virtuosa', o 'Enchanted Princess', o já referido 'Ventura' e, por fim, o 'Seven Seas Navigator' a fechar o mês e a época baixa.

A curiosidade é que, este ano, Setembro terá menos escalas do que Agosto, uma vez que será já no início de época alta e só seis navios estão previstos procurar o Porto do Funchal.