Evento promove feira de emprego

O Company Day realiza-se a 20 de Julho, das 16 às 22 horas, estando integrado na segunda edição do Madeira International Machine Learning Workshop, que decorre no Madeira Tecnopolo entre hoje e sexta-feira.

É um evento único focado nas empresas tecnológicas e nas suas necessidades, estando prevista uma feira de emprego onde as empresas poderão contactar directamente com alunos e profissionais das áreas da informática, servindo simultaneamente como potencial plataforma de contratação e de promoção de sinergias entre as empresas". ARDITI - Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação Tecnologia e Inovação



Ao mesmo tempo, vão decorrer palestras focadas na divulgação para o público em geral de várias áreas tecnológicas, incluindo a aprendizagem automática (machine learning), tendo oradores de diversas empresas, entre elas a Google e a WalkMe.

O Company day está aberto ao público em geral, de forma gratuita.

A organização deste evento pioneiro na Região Autónoma da Madeira na área da aprendizagem automática está a cargo do Bio-inspired Expert Systems and Applications Laboratory (BIESA), sendo um grupo de investigação na área de aprendizagem automática, integrado no ITI-LARSyS/ARDITI, composto por vários docentes universitários, nomeadamente da Universidade da Madeira e investigadores internacionais.

Todas as informações relativas ao evento estão disponíveis no sítio da Internet mml.iknowd.org.