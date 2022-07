'Francisco Franco' com resultados acima da média nos exames nacionais

De acordo com a estatística de médias de exames, divulgada ontem, os alunos da Escola Secundária de Francisco Franco, registaram resultados acima da média nacional em 16 das 19 disciplinas sujeitas a exame.

Assim, os estudantes da 'Francisco Franco' superaram a média nacional nas seguintes disciplinas: Matemática A (+0,8); Física e Química A (+ 0,4); Biologia e Geologia (+ 0,2); Português (+ 0,3); Desenho A (+ 2,5); Geometria Descritiva A (+ 1,7); Economia A (+ 2,6); Filosofia (+ 1,1); Francês (+1,9); Geografia (+ 0,8); História B (+ 3,6); História da Cultura e das Artes (+ 0,9); Literatura Portuguesa (+ 3,2); Matemática B (+ 1,5); Inglês (+ 0,6); Espanhol iniciação (+ 3,6).

As disciplinas com resultados inferiores à média nacional foram: História A (- 0,1); M.A.C.S. (- 0,4) e Alemão (- 4,9), este realizado por apenas um aluno.

Em termos de médias globais, dos exames realizados 14 disciplinas registam média superior a 12 valores.

Existiram 41 classificações com 20 valores finais, repartidas por oito disciplinas: Matemática A; Matemática B; Física e Química A; Português; Economia A; Geometria Descritiva A; Desenho A e Espanhol.

Um aluno alcançou a classificação de 20 valores em duas disciplinas: Matemática A e Português.

Nesta escola secundária existiram 306 classificações superiores a 17 valores, distribuídas: 41 classificações com 20 valores; 73 com 19 valores; 81 com 18 valores e 111 com 17 valores.

Na ‘Francisco Franco’ na primeira fase de exames, que decorreu entre 17 de Junho e 6 de Julho, realizaram-se 1.459 exames.