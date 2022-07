Freguesia da Ponta Delgada "vai voltando ao que era" com apoio do Governo

O secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino, relembrou o temporal de 25 de Dezembro, que fustigou as freguesias da Ponta Delgada e Boaventura.

Hoje, na sessão solene do Dia da Freguesia da Ponta Delgada, recordou que as obras de recuperação arrancaram em Agosto de 2021 e que as primeiras intervenções a irem para o terreno foram as do Entroncamento das Lombadas, Sítio dos Lameiros e Sítio dos Lagares. Obras que, conforme fez questão de referir, já foram terminadas e que "pretendem garantir o acesso seguro às localidades".

O governante afirmou ainda que "com o apoio do Governo Regional em cerca de 3 milhões de euros, a Câmara Municipal avançou também com obras de reabilitação de estradas municipais".

Pedro Fino revelou também que, no Conselho de Governo de 7 de Julho, "foi autorizada a realização da despesa inerente à empreitada que pretende repor as condições de segurança e operacionalidade na ER211, na sequência do temporal de 25 de Dezembro de 2020".

O valor do investimento é de 4 553 197,38 euros. Esta é uma intervenção muito solicitada quer pelos utentes, quer pelas entidades desta freguesia e município, face à sua perigosidade, e que abrangerá intervenções nas Quebradas 1, Quebradas 2 e Lombinho. Avançaremos em breve com esta intervenção". Pedro Fino

Em relação à reposição, reconstrução e melhoria da rede hidrológica da Ponta Delgada e Boaventura, e à reconstrução de infraestruturas hidráulicas no Ribeiro da Ponta Delgada (Enxurros) e Ribeiro da Ladeira, adiantou que "os projectos estão concluídos, prevendo-se o arranque das obras durante o ano de 2023, num investimento de quase dois milhões de euros".

Todos estes valores que enunciei demonstram o empenho do Governo Regional. Mas todo esse trabalho, só se consegue fazer em parceria e estreita cooperação com as entidades locais e a própria população". Pedro Fino

De acordo com o governante, a freguesia da Ponta Delgada "vai voltando ao que era ou até se aprimora".

Além disso, recordou a conclusão da Via Expresso Boaventura – São Vicente, "um investimento de 34 770 000,00 euros".

Com esta construção, encurtaram-se as distâncias e a Ponta Delgada ficou mais perto". Pedro Fino

Esta obra e as vantagens que traz na acessibilidade, a par de uma medida que foi tomada recentemente pelo Governo Regional, a diferenciação fiscal aos Concelhos do Norte da Madeira, serão determinantes para o desenvolvimento da costa Norte e desta freguesia em particular". Pedro Fino

Tendo em vista a fixação dos casais jovens nos seus concelhos de origem, evitando desta forma o êxodo rural, revelou que o Governo Regional, através da IHM - Investimentos Habitacionais da Madeira, "já manifestou a intenção para a aquisição de 18 habitações em São Vicente".

"Um investimento de 3 milhões de euros que irá ser efectuado por um promotor local no sítio da Terra- Chã e será disponibilizado às famílias num regime de renda acessível", frisou.

Porque a habitação "é uma prioridade" para o Governo Regional, revelou também que, na freguesia da Ponta Delgada, "a IHM já atribuiu, desde 2015 e até ao presente momento, 13 contratos relativos ao PRID - Programa de Reabilitação de Imóveis Degradados".

"Destes 13 contratos, 10 já foram realizados, perfazendo um valor total de apoios a rondar os 382 mil euros", sustentou.