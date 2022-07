Ponta do Sol renova apoio ao Grupo de Folclore de Ponta do Sol

O Município da Ponta do Sol celebrou a assinatura de um protocolo de concessão de apoio ao Grupo de Folclore de Ponta do Sol, que disponibilizou aproximadamente 30 mil euros, com o propósito de contribuir para a preservação e promoção das tradições da Ponta do Sol, bem como do trabalho do grupo.

“É um apoio que pretende fornecer as condições necessárias para que o Grupo de Folclore execute o seu programa sem restrições, permitindo deste modo, levar o bom nome da Ponta do Sol além-fronteiras com o esplendor a que nos têm habituado” expressou a presidente Célia Pessegueiro.

Este valor, cerca de 30 mil euros, resulta da assinatura de um protocolo de concessão de apoio entre a Câmara Municipal e o Grupo de Folclore de Ponta do Sol, com o compromisso da aplicação desta quantia em diversas atividades, como o cantar dos reis, a participação no Festival Internacional da Ilha Terceira - Açores, a Semana da Cultura Tradicional e Popular, o espetáculo de variedades, o lançamento do livro “Profissões Tradicionais do Concelho da Ponta do Sol”, a escolinha de Folclore, entre outras.

“O Grupo de Folclore da Ponta do Sol contribui para a preservação, promoção e divulgação dos nossos usos, costumes e tradições, e é importante garantir a continuidade do bom trabalho que estes têm desenvolvido” sublinhou a presidente “sem esquecer o orgulho que existe na autenticidade com que têm promovido o nome da Ponta do Sol dentro e fora da região”.

No momento, para além da presidente Célia Pessegueiro, estiveram presentes o vice-presidente Sidónio Pestana e a direção do Grupo de Folclore de Ponta do Sol.