Dono procura carrinha roubada esta madrugada no Campanário

Uma carrinha foi roubada esta madrugada no sítio do Tranqual, freguesia do Campanário. O dono anda activamente à procura de pistas e já partilhou a informação nas redes sociais.

O Toyota Hilux que se vê na foto foi roubado pelas 4h00 desta noite, tendo o dono frisado que a viatura estava onde costuma pará-la, na rua, em frente a casa.

Ouviu barulho a essa hora, mas não foi ver porque é usual entrada e saída de pessoas no edifício a essas horas.

Já deu conta do roubo à PSP, mas ainda irá apresentar formalmente a queixa na esquadra.

Neste momento tenta activamente procurar o seu carro, com ajuda de um familiar e qualquer pista será bem-vinda. Basta contactar este número: 965 038 922.