Vouchers atribuídos pela CMF para apoio aos manuais escolares podem ser levantados nas juntas de freguesia

Este ano, os vouchers atribuídos pela Câmara Municipal do Funchal (CMF) para apoio aos manuais escolares do 1.º ciclo, podem ser levantados, na junta de freguesia da área de residência do aluno.

A CMF estabeleceu uma pareceria com todas as Juntas de Freguesia do concelho.

A vereadora com o pelouro da Acção Social, Isabel Costa, esteve hoje, na Junta de freguesia de São Roque e, na ocasião, referiu que o objectivo é facilitar a entrega aos munícipes que recorrem a este apoio.

Segundo revela, ”esta medida permite, em simultâneo, incrementar a qualidade do apoio prestado, uma vez que garante a entrega dos vouchers às famílias na proximidade das suas residências e, por outro, reduzir os custos associados a este programa, estando alinhada com a política de contenção de despesas assumida pelo executivo municipal”.

Os encarregados de educação vão receber uma mensagem, para deslocarem-se até à junta de freguesia da sua área de residência nos horários estabelecidos.

Os vouchers (entre 30 euros a 60 euros), atribuídos pela autarquia do Funchal são válidos até 28 de Outubro de 2022.

Poderão ser trocados, nos estabelecimentos aderentes ao Programa, pelos manuais escolares definidos para o ano de escolaridade e escola de cada aluno(a). Em casos específicos, poderá o apoio ser convertido em material escolar, de acordo com a lista definida pela escola.

No caso dos alunos residentes fora do concelho, a entrega vai ser assegurada na Universidade Sénior do Funchal.

A vereadora Isabel Costa lembra que as candidaturas para todos os ciclos já se encontram abertas até 7 de outubro e podem ser realizadas em: https://funchalapoia.funchal.pt/manuaisescolares.