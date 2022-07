Dois detidos no Porto Moniz por cultivo e tráfico de droga

Dois homens foram detidos ontem pela Polícia de Segurança Pública, no Porto Moniz, pela prática do crime de tráfico e cultivo de estupefacientes.

Na sequência desta operação de combate ao tráfico de estupefacientes, desenvolvida pela Esquadra do Porto Moniz, com a colaboração da Esquadra de Investigação Criminal da Divisão Policial de Câmara de Lobos, foram apreendidas a um dos suspeitos detidos 4 plantas em vasos (entre 0,70 e 1,10 metros) e uma quantidade significativa de folhas de Liamba’, num total de 620,6 gramas, e ao outro suspeito detido 2 plantas em vasos de ‘Liamba’ (com 20 e 60 centímetros), num total de 40 gramas.

O produto estupefaciente apreendido foi remetido para o Tribunal competente, conforme o preceituado na lei.

O Comando Regional da Madeira aconselha à população a comunicação imediata à PSP de condutas suspeitas ou situações delituosas que tenha conhecimento, com recurso à linha geral (+351 291 208 400) ou, sempre que se trate de crime em curso, à linha de emergência (112).