Ponta do Sol estreita relação com a Protecção Civil Regional

"A Ponta do Sol pretende a trabalhar de forma mais estreita com a Protecção Civil Regional, uma vez que este município só agora dispõe de um Coordenador Municipal da Protecção Civil", manifestou hoje a autarquia em nota remetida à imprensa.

Esta tarde, decorreu o cumprimento oficial da nova coordenadora municipal, Claudia Dias Ferreira, junto do Serviço Regional de Protecção Civil da Madeira, num encontro que serviu também para debater "planos e estratégias para o bom funcionamento da estrutura municipal".

Para a presidente do Município da Ponta do Sol, Célia Pessegueiro, “através do estreitamento das relações entre serviços será desenvolvido um trabalho mais rigoroso de prevenção e sensibilização junto dos munícipes, estando sempre em primeiro plano a garantia do bem-estar e segurança da população”.

Com esta recente nomeação, a Proteção Civil da Ponta do Sol visa "desenvolver com maior proximidade um conjunto de actividades da responsabilidade da autarquia, em colaboração com os cidadãos e todas as entidades públicas e privadas, bem como dedicar-se à prevenção de riscos coletivos inerentes a situações críticas como acidentes graves ou catástrofes e, subsequentemente, na operacionalização dos procedimentos e ações necessárias à mitigação e atenuação dos seus efeitos. Pretende ainda promover a protecção e socorro de pessoas e bens em perigo", promete a autarquia.

Célia Pessegueiro acredita, de resto, que “cada vez mais a protecção civil será coordenada pelos serviços municipais, que são os que estão mais próximos das áreas de intervenção”.

O objectivo é “proporcionar e trabalhar, em estreita cooperação com o serviço regional, em prol da segurança da Ponta do Sol”, concluiu.