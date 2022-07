"Muros com Vida" da Escola Francisco Franco distinguido a nível nacional

O projecto "Muros com Vida" da Escola Secundária de Francisco Franco acaba de ser distinguido a nível nacional num concurso que contou com 519 escolas inscritas e 345 trabalhos submetidos, no âmbito do programa Eco-Escolas.

De entre as centenas de ecossistemas terrestres e marinhos submetidos a concurso, a Francisco Franco participou com a Floresta Laurissilva.

O desenho do mural é da autoria Júlia Cunha, Maria Martins, Teresa Mesquita e Teresa Pessoa e o estudo de cor de Lara Caires, alunas do 12.º ano, turma 13, do curso de Artes Visuais.

Na pintura do mural, além destas finalistas, participaram ainda os colegas de turma Pedro Raul, André Ornelas, Igor Silva, Ana Sofia Ferreira, Andrea Chiquemba, Carlota Costa, Helena Nunes, Lara Timóteo, Margarida Coelho e Sónia Abreu, sob coordenação do professor Rui Venâncio Pestana.

Lançado na Década das Nações Unidas da Restauração de Ecossistemas (2021-2030), o Projecto "Muros com Vida" desafia as escolas inscritas no Programa Eco-Escolas, a pesquisar, planear e concretizar uma pintura num muro representativa de um ou mais ecossistemas locais.

O júri responsável pela selecção e avaliação dos trabalhos foi composto por elementos da Associação Bandeira Azul da Europa, Associação de Professores de Educação Visual, DRAAC Açores, DRAAC Madeira, Quercus e ICNF.

Vera Mónica Andrade coordena o Eco-Escolas da Francisco Franco desde a sua criação há três anos.

A Câmara Municipal do Funchal forneceu as tintas e as trinchas para a pintura do mural.