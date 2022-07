Funchal nomeado para Melhor Destino Europeu na categoria Turismo Sustentável em 2022

O Funchal é um dos sete nomeados da 29ª edição dos World Travel Awards (WTA) na categoria de melhor destino europeu na área do turismo sustentável, em 2022.

O turismo é um dos pilares da economia do Funchal, representando 25% do PIB e 17% dos empregos directos, sendo esta nomeação resultado do trabalho contínuo da Região e do Município na implementação de acções e projectos com impacto assinalável na cidade, ao nível ambiental, social e económico.

A acção, que a Câmara Municipal do Funchal tem vindo a desenvolver, visa contribuir para criacção de uma cidade cada vez mais sustentável ambiental, social e economicamente, com reflexos percecionados pelos residentes, mas, também por quem visita a cidade.

O Município do Funchal tem vindo a trabalhar afincadamente na protecção do ambiente, através da formação e de sensibilização ambiental, com a aposta na reciclagem, na compostagem comunitária, na reflorestação, entre outros.

Na vertente social, várias são as medidas implementadas para jovens e idosos, como a atribuição de manuais escolares gratuitos, apoio na compra de medicamentos, mas também, na habitação contribuindo activamente para a construção de uma comunidade mais inclusiva e coesa.

A sustentabilidade mede-se também ao nível económico. Neste domínio, há a destacar o Balcão do Investidor, que procura informar e apoiar o investidor, um conjunto diversificado de iniciativas e apoios à dinamização económica, como por exemplo, ‘+ Comércio Local’ e ainda os apoios ‘Alavancar’ e o ‘Re-Abrir’.

O roteiro ‘Funchal Destino Acessível’ e o roteiro do Parque Ecológico do Funchal são outros exemplos de conteúdos promovidos pela CMF que procuram prover o turismo sustentável, não esquecendo a adaptação física de vários edifícios e a implementação de áudio-guias, pois inclusão também é sustentabilidade.

Os World Travel Awards foram criados em 1993 e destinam-se a reconhecer e premiar a excelência dos diferentes sectores da indústria do turismo. Os prémios são atribuídos através de uma votação online do público e dos profissionais do turismo e decorre até ao próximo dia 8 de agosto.

Sendo o Funchal nomeado, a par do Algarve, Ática (Grécia), Pembrokeshire (País de Gales), Edimburgo (Escócia), Dubrovnik (Croácia) e Baden-Württemberg (Alemanha), apelamos que à votação, que pode ser efectuada, até 08 de Agosto, neste link: https://www.worldtravelawards.com/award-europes-leading-sustainable-tourism-destination-2022