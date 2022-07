Câmara da Ponta do Sol apoia com 4.500 euros a XI Regata de Canoas Tradicionais da Madalena do Mar

A Regata de Canoagem da Madalena do Mar e da XI Regata de Canoas Tradicionais da Madalena do Mar vão acontecer no mar que banha a Ponta do Sol. As provas vão decorrer no próximo dia 17 de Julho, às 10 e às 12 horas.

A apresentação do evento realizou-se esta manhã, no Salão Nobre da Câmara Municipal da Ponta do Sol, com a apresentação levada a cabo pela Associação Regional de Canoagem da Madeira e com o apoio do Município da Ponta do Sol.

Segundo a vereadora Cláudia Canha, que possui o pelouro do desporto, “a Madalena do Mar conta com a maior extensão de praia acessível da ilha da Madeira e com uma avenida propícia à prática de desporto ou lazer. E é com orgulho que, por mais um ano, esta freguesia volta a ser o palco da Regata de Canoas Tradicionais e da Regata de Canoagem”.

Este evento é promovido pela Câmara Municipal da Ponta do Sol, em parceria com a Associação Regional de Canoagem da Madeira, existindo um apoio municipal no valor de 4.500 euros.

“A importância e o crescido interesse nesta tradição auxiliam no reforço deste apoio, que é superior ao ano transacto” comentou a vereadora, sendo que o valor visa essencialmente “aumentar os prémios de participação na regata de canoas tradicionais por forma de incentivar os participantes a conservar as suas embarcações e deste modo a sua participação na classe das canoas tradicionais”.

Na 11.ª Regata de Canoas Tradicionais da Madalena do Mar, os participantes vão ter de percorrer a distância de 2 km ao longo da costa adjacente à praia da Madalena do Mar, uma prova que conta, até ao momento, com 24 inscrições e 41 participantes. E na Regata de Canoagem aproximadamente 70 canoístas terão que percorrer a distância de 8,2 km, passando pelas outras duas freguesias do concelho da Ponta do Sol. O número de participantes poderá aumentar uma vez que as inscrições continuam a decorrer.

Esta iniciativa abrange frotas de canoas de seis concelhos da Região Autónoma da Madeira, nomeadamente Santa Cruz, Funchal, Câmara de Lobos, Ribeira Brava, Ponta do Sol e Porto Moniz, mantendo a tradição e preservação da história e costumes do povo. Para além dos prémios de participação, bem como um troféu de 1º, 2º e 3º classificado, e uma lembrança do evento, após a entrega de prémios haverá um pequeno convívio.