Madalena do Mar recebe competições de canoagem e de canoas tradicionais no domingo

No próximo domingo, dia 17 de Julho, na Madalena do Mar vão realizar-se as regatas que farão parte das festividades da Mostra Regional da Banana, com especial destaque para a 11ª Edição da Regata de Canoas da Madalena do Mar e para a Regata da Ponta do Sol/III Etapa CRSIPRE em Canoagem.

Assim, pelas 10 horas, terá início a Regata da Ponta do Sol/III Etapa CRSIPRE em canoagem e pelas 12 horas a 11ª Regata de Canoas da Madalena do Mar.

A Regata da Ponta do Sol/III Etapa CRSIPRE tem uma distância de 8.30Km para todas as categorias sendo elas, Cadetes, Juniores, Seniores, Masters Masculinos e Femininos e Mistos, estando previstos à volta de 110 canoístas que representam os clubes Associação de Desportos e Natureza da Ponta do Sol, Associação Náutica de Câmara de Lobos, Centro Treino Mar, Clube Naval do Funchal, Clube Naval da Calheta e CDAlcoutim.

As Canoas por seu lado, vão ter um percurso de 2 Km, com saída e chegada frente ao Bairro dos Pescadores.

A 11ª Regata da Madalena do Mar é uma importante iniciativa sociocultural da Câmara Municipal da Ponta do Sol numa organização conjunta com a Associação Regional de Canoagem da Madeira e apoio da AMDpT, da Junta de Freguesia da Madalena do Mar e da Casa do Povo da Ponta do Sol.

Será realizado no Bairro dos Pescadores um briefing para entrega de placas e apresentação da prova.

Esta iniciativa, conta até a presente data com 26 inscrições, envolvendo cerca de 45 participantes dos vários concelhos da Região Autónoma da Madeira.

Mais informação em www.canoagemmadeira.com ou em http://www.facebook.com/arcanoagem.madeira