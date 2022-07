A 11.ª edição da regata de canoas da Madalena do Mar vai decorrer este domingo, 17 de Julho, às 12 horas, na Madalena do Mar.

Esta é uma iniciativa sociocultural da Câmara Municipal da Ponta do Sol com o apoio da Associação da Madeira de Desporto para Todos, Casa do Povo da Ponta do Sol e da junta de Freguesia da Madalena do Mar.