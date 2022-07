Madeira Uphill 2000 realiza-se domingo

Será já este domingo, 10 de Julho, que a VIII edição 'Madeira Uphill 2000', uma prova com duas vertentes, vai realizar-se.

Uma Meia Maratona, com tempo limite de execução de 5 horas e uma mini maratona, com tempo limute de 2h30, serão as duas vertentes desta prova.

A característica principal desta prova é a partida praticamente ao nível do mar, junto ao cais da cidade do Funchal, e a chegada num dos pontos mais altos da Ilha da Madeira, nomeadamente o Pico do Areeiro, 1.810 metros acima do nível do mar. Tem a medição exacta de uma meia maratona, ao percorrer a distância de 21.097,5 km.

Pelo acentuado desnível e inclinação, é considerada por muitos adeptos da modalidade como a Meia Maratona “mais dura da Europa”.

A partida para a prova principal é às 8h30 no cais do Funchal, depois os atletas seguem pela Rua 31 de Janeiro, Rua do Til, Estrada dos Marmeleiros, Poiso e Pico do Areeiro.

“É apenas uma subida”, é um dos lemas que acompanha a prova, que também vem de encontro ao que muitos atletas procuram em termos de percurso e ao nível competitivo. E a Madeira também propicia este tipo de prova, face à orografia da Ilha.

Já no que concerne à Mini Maratona, também designada de Mini Uphill, tem uma distância aproximada de 10 km, com partida no Terreiro da Luta, e chegada ao Pico do Areeiro. Refira-se ainda que pelas 12h30 está prevista a entrega de prémios das duas competições.