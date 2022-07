"Nivelar a política pela mediocridade é assustador"

As ameaças dentro dos partidos estiveram em análise no ‘Primeira Mão’. No programa emitido ontem na TSF, e que tem reposição aos domingos depois das 10h, Francisco Gomes, Liliana Rodrigues e Sara Madalena lamentaram a assustadora tendência para a mediocridade e para fuga ao debate.

O tema foi lançado pelo politólogo Francisco Gomes que criticou a opção partidária pelos "rebanhos amansados", com efeitos nefastos na democracia.

A investigadora Liliana Rodrigues também nota que há défice de debate em organizações que noutros cantos do mundo têm preponderância na vida colectiva.

E porque é de debate, que pelos vistos falta nos partidos, que o ‘Primeira Mão' é feito, o tema quente desta semana foi despachado com três desabafos.

No ‘Primeira Mão’ desta semana, a advogada Sara Madalena fez uma revelação intrigante quando Liliana Rodrigues questionou o futuro do CDS na Madeira.

O tempo dirá o alcance do desabafo de Sara Madalena feito no programa que abordou a repressão da pluralidade dentro dos partidos.