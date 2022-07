Madalena do Mar e Ponta do Sol acolhem regata de canoas

Integrado no Programa Anual Sociocultural da Câmara Municipal da Ponta do Sol, a 11ª Edição da Regata de Canoas da Madalena do Mar e a Regata da Ponta do Sol/III Etapa CRSIPRE, decorrerá no próximo domingo, dia 17 de Julho, às 12h00 e às 10h00 respectivamente, na Madalena do Mar, numa organização conjunta com a Associação Regional de Canoagem da

Madeira, Associação da Madeira de Desporto para Todos, e com o apoio da Junta de Freguesia da Madalena do Mar e da Casa do Povo da Ponta do Sol.

Programa:

- 10h00 – Largada da Regata da Ponta do Sol – Frente ao Bairro dos Pescadores;

- 11h15 – Entrega de Prémios da Regata da Ponta do Sol - Frente ao Bairro Pescadores.

- 12h00 – Largada da Regata de Canoas – Frente ao Bairro dos Pescadores;

- 13h00 – Entrega de Prémios das Regatas - Frente ao Bairro dos Pescadores.