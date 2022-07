Saúde e Protecção Civil marcam presença na Expomadeira este domingo

A Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil irá marcar presença no 'stand' do Governo Regional na Expomadeira, no Estádio dos Barreiros, este domingo, dia 10 de Julho, entre as 16 às 24 horas.

Em nota remetida à imprensa, a secretaria regional de Saúde e Protecção Civil salienta que esta é uma oportunidade para fica a "conhecer melhor os serviços disponibilizados à população, para proceder à inscrição no Portal do Utente, para participar em jogos de realidade virtual ou para praticar manobras básicas que podem ajudar a salvar vidas".

O espaço da Saúde e Protecção Civil na Expomadeira irá, então, contemplar: um posto informativo sobre os serviços de apoio à família disponibilizados pelo Serviço Regional de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM); um posto para inscrição no Portal do Utente do SESARAM, EPERAM e uma mostra de equipamentos e materiais.

No local serão igualmente promovidas diversas acções de dinamização, como sejam: Central de Emergência CIC (Centro Integrado de Comunicações); jogos de realidade virtual 'kit de emergência' e 'Incêndio em residência' e ainda acções de Suporte Básico de Vida.

Ao longo do dia são esperadas diversas visitas, da população em geral, dos profissionais e dirigentes do sector da Saúde e da Proteção Civil, entre outras entidades.