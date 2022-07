Capas dos jornais com vários temas em destaque

Bom dia. Eis as capas dos principais jornais nacionais que se publicam diariamente, bem como os semanários que se publicam à sexta-feira. Os temas são variados, com maior incidência nos incêndios que continuam a arrasar parte do país.

No semanário Expresso:

- "Empresas acusadas de corrupção em Espanha ganham combate a fogos"

- "[Marcelo Rebelo de Sousa]: 'Estar próximo de tudo provoca um desgaste físico psíquico brutal'"

- "Costa e Montenegro adiam dossiês polémicos"

- "Convites secretos no PSD tiram votos à eleição do novo líder"

- "Angola: todos disputam o corpo do Presidente"

- "TDC quer saber quem decidiu perdas no NB"

- "Henry Kissinger: 'Temos tarefas incompatíveis no Ocidente'"

- "Porque adoecem os moradores das ilhas do Porto"

- "Processos contra médicos parados na Ordem"

- "Relação confirma coima a Salgado"

- "Sousa Tavares em 'podcast'"

- "Adiar aeroporto custa muito"

- "Governo italiano cai por boicote do M5S"

- "Autorretrato de Van Gogh descoberto"

No semanário NOVO:

- "Mulheres ao volante pela primeira vez no Governo"

- "Riccardo Marchi: 'Todos os sucessores de Sá Carneiro desiludiram a direita intelectual'"

- "Mauro Xavier: 'Temos seis ou sete clubes que vivem como satélites do FC Porto'"

- "Apoio do Estado a 'empoderamento' de toxicodependentes"

- "Comissão de ética levanta dúvidas a constitucionalistas e Nuno Afonso vai a evento da IL"

- "Governo 'cansado' e 'amolgado' prepara-se para debate do estado da nação"

No Correio da Manhã:

- "Pânico e desespero. Chamas deixam rasto de destruição de norte a sul"

- "Mais uma semana de calor"

- "Sondagem sobre presidenciais. Almirante Gouveia e Melo bate políticos na corrida a Belém"

- "Matos Fernandes de Siza Vieira. Ligações polémicas de ex-ministros a grandes escritórios de advogados"

- "Faculdade de Direito de Lisboa. Professor que sugeriu denúncias de assédio acusado"

- "Ricardo Horta coloca nas mãos de Salvador ida para o Benfica"

- "Jogo com o Portimonense. Galeno marca golo da vitória do dragão"

- "Teste no Algarve (1-1). Leão empata com espanhóis do Villarreal"

- "Em Faro. 25 mil esperados na festa 'motard'"

- "Mas em 2023 baixa. Portugal campeão europeu com subida do PIB de 6,5%"

- "Investigação em curso. Desvio de comida abala Marinha"

- "Saúde. Médicos desistem de vagas em concurso"

No Público:

- "Área ardida este ano em Portugal já supera valores totais de 2021"

- "Lei faz hoje 15 anos: Raquel escondeu, Inês contou e Margarida tem medo de falar: três histórias de aborto em Portugal"

- "Espetáculos: Concessão do Coliseu do Porto a privados vai mesmo avançar"

- "Descentralização: Governo só passou às câmaras metade do que queria na Saúde"

- "Incompatibilidades: Oposição quer novo travão à ida de governantes para o privado"

- "Fundos de coesão: Portugal fecha acordo de 23 mil milhões com Bruxelas"

- "Europa: Mattarella tenta segurar Draghi para evitar nova crise em Itália"

- "Teatro Robert Wilson: 'O palco não se parece com nenhum outro lugar'"

- "Entrevista com Garry Kasparov: 'É ultrajante que os europeus comparem o preço do gás com o sangue dos ucranianos'"

- "Aniversário: A festa da arte contemporânea faz-se por estes dias em Elvas com a família Cachola"

No Jornal de Notícias:

- "Quase 40 mil à espera de apoio do Estado para climatizar a casa"

- "Incêndios: Aflição sem fim em pico de calor"

- "Aeroportos: Companhias chumbam Beja e Porto como alternativas ao caos de Lisboa"

- "Direção do Coliseu aprova gestão pelos privados"

- "Sondagem Aximage/JN/DN/TSF: Governo mantém nota negativa no combate à crise"

- "Marés Vivas: Onda diária de 30 mil espetadores varre Gaia"

- "Ciclismo: Bruno Silva vence em Tabuaço e conquista liderança"

No Diário de Notícias:

- "Arquivo do DN é Tesouro Nacional"

- "Bigadeiro-general Duarte da Costa, Presidente da Proteção Civil: 'Tolerância zero ao perigo de vida nos incêndios'"

- "Ordem cria especialidade de urgência"

- "Bruxelas: Consumo e investimento enfraquecem em 2023. Retoma portuguesa ameaçada"

- "Lisboa e Madrid: Aliança para sinergias na inovação e cultura"

- "Política: PS em alta pressão com fim dos debates mensais"

- "Sondagem: Mais NATO, sim, mas urgente é cortar a dívida"

- "Banca: Novos empréstimos à habitação com maior crescimento desde 2017, no ano passado"

No Inevitável:

- "Nuno Jacinto, presidente da Associação Portuguesa de Medicina geral: 'Há médicos que vão entrar com salários que são o dobro dos de colegas a fazer o mesmo'"

- "Incêndios: Contingência deve manter-se para além de domingo"

- "Uma espécie de Woodstock dos Açores [festival Atlantis Concert for Earth]"

- "Sefarditas: PJ faz buscas na Comunidade Judaica do Porto"

- "Adiamento do novo aeroporto custa cerca de sete milhões de euros"

- "Ucrânia recorre a 'crowdfunding' para comprar drones"

- "Washington: Uma história de golpes de Estado e conspirações"

- "Bill Gates quer 'sair' da lista dos mais ricos do mundo"

No Negócios:

- "Solução Alcochete tira 17 milhões de turistas ao país"

- "Renováveis flutuantes são o novo 'eldorado' do Alqueva"

- "Governo fecha acordo com Bruxelas para receber 23 mil milhões"

- "Tecnologia: Americana DXC contrata mais 100 engenheiros"

- "Sondagem: Gouveia e Melo e Costa são os presidenciáveis mais fortes"

- "PIB vai voltar a crescer, mas a um ritmo mais lento"

- "Aumentos do Estado só abrangem 5% dos funcionários"

No semanário Jornal Económico:

- "Entrevista, Nuno Melo: '[É uma prioridade] trazer independentes para o CDS'"

- "'Aeroporto em Alcochete sem concurso público seria muito duvidoso' [Licínio Lopes Martins, professor da Universidade de Coimbra]"

- "Elísio Summavielle, presidente da Fundação CCB: 'Fundação CCB deveria estar mais livre da governamentalização'"

- "Comunicação social: Media9Par, subsidiária do Emerald Group, é a nova acionista do Jornal Económico"

- "Fisco: 'Não têm sido dados passos suficientes' para reduzir litígios entre a AT e os contribuintes' [Ana Paula Dourado, professora da FDUL]"

- "Fundo de resgate europeu: João Leão: É fundamental o BCE ter um mecanismo antifragmentação preparado'"

- "Banca: Câmara Municipal de Lisboa condiciona venda da sede histórica do Novobanco"

- "Controlo: levantar mais de 50 mil euros vai dar alerta no fisco até ao fim do ano"

No A Bola:

- "[Sporting] Isto promete. Pedro Gonçalves marca grande golo ao Villarreal e faz lembrar os velhos tempos"

- "Gonçalo Ramos na lista do PSG"

- "'Sei que o Eusébio também usou este número', Enzo orgulhoso da camisola 13 e com cláusula de Euro120 milhões"

- "FC Porto. Marcano recusou ofertas de Espanha"

- "Atletismo. Portugal sonha com três medalhas"

No Record:

- "Sporting- Villarreal (1-1): Pote de arte. Marca golão ao semifinalista da Champions"

- "Benfica. 'Sou o 13 como Eusébio', Enzo tem cláusula de 120 Euro"

- "Portimonense-FC Porto (0-1): Galeno faz a diferença"

- "Diogo Leite emprestado ao Union Berlin"

No O Jogo:

- "Gonçalo já parte a louça. Em destaque frente ao Portimonense, o extremo desenhou o golo que deu a vitória o FC Porto"

- "[FC Porto] Toni Martinez pediu para rodar"

- "Sporting-Villarreal (1-1): Pote brilha na estreia de Trincão"

- "Benfica. Enzo entra no clube dos 120 MEuro"

- "Ciclismo. Bruno Silva mais forte em Tabuaço"