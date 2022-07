Instituto das Florestas garante que bocas de incêndio das serras de Santo António funcionam

Foi em resposta às críticas ontem proferidas pela Associação Cartilha Madeirense, com respeito à limpeza das serras do Areeiro, São Roque e Santo António e à rede de água para combate a incêndios naqueles locais, que elementos do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) estiverem, esta quinta-feira, na estrada que liga do Areeiro à Eira do Serrado para comprovar que as bocas de incêndio (hidrantes) estão a funcionar, conforme atestam as fotos.

Tendo em conta esta situação, aquele Instituto classifica de "campanha de desinformação" as imagens ontem difundidas pela referida associação.

Em nota enviado à nossa redacção, o IFCN lembra que em 2012 o Governo Regional implementou um sistema de distribuição de água nas serras do Funchal. Esse sistema, referem, possui uma rede de incêndio com cerca de 30 hidrantes e seis câmaras de perda de carga com capacidade individual de 15 m3. Esta rede é abastecida por um reservatório com capacidade para armazenar 120 m3 de água.

"Relativamente à argumentação de que as bocas de incêndio não possuem água, informamos que se trata de uma campanha de desinformação, pois as mesmas estão prontas a serem utilizadas, bastando para tal accionar o sistema de segurança que cada hidrante possui. Este sistema de segurança é prática comum para evitar perdas de água", aponta o IFCN.

Além disso, o mesmo Instituto garante que "tudo fará para continuar a garantir a preservação do nosso património e segurança das populações tendo actualmente no terreno um vasto leque de efectivos que, de dia e de noite, estão em permanente vigilância", por referência aos operacionais que são forma ao Plano Operacional Combate a Incêndios Rurais (POCIR).