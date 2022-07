Nelson Oliveira cumpriu um pedido da Movistar ao entrar na fuga na 12.ª etapa

Nelson Oliveira respondeu ao pedido da Movistar para estar na fuga do dia, mas acabou 'derrotado' pelas montanhas, pelas dores nas costelas e pelo calor, na 12.ª etapa da Volta a França em bicicleta.

"A equipa tinha pedido para alguém estar na fuga. Também se previa uma fuga grande, mas não foi esse o caso. E eu fui para a fuga para, se houvesse ataques na Croix-de-Fer e a corrida se partisse, a equipa ter alguém do outro lado para ajudar o líder", explicou à agência Lusa.

Nelson Oliveira embarcou, ao quilómetro cinco, na 'aventura' de escapar ao pelotão na dura segunda jornada alpina, que começou em Briançon, subiu o Galibier e o Col de la Croix-de-Fer, e terminou no Alpe d'Huez, depois de 161,5 quilómetros.

No entanto, o experiente ciclista de Vilarinho do Bairro, de 33 anos, descolou a 60 quilómetros do final, e não mais conseguiu alcançar os seus companheiros de fuga, que haveriam de discutir entre si a etapa, com o britânico Thomas Pidcock (INEOS) a impor-se no Alpe d'Huez.

"Ter perdido o contacto foi decisivo, mas dada a situação em que me encontro... porque não tenho estado muito bem nos últimos dias. As costelas ainda não estão a 100% e o próprio calor não ajuda nada", assumiu à Lusa.

'Nelsinho', que caiu na oitava etapa e ainda sofre com as mazelas da queda, promete voltar a tentar a sua sorte numa fuga até Paris, onde, em 24 de julho, termina a 109.ª edição.

"Ainda falta muito Tour, e espero que ainda seja possível estar noutra", concluiu.

O português terminou na 58.ª posição, a 22.17 de Pidcock, e é 74.º na geral, a 01:40.33 horas do camisola amarela, o dinamarquês Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma).