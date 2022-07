Incêndios marcam capas dos principais jornais

Bom dia. As capas dos jornais nacionais, nomeadamente os generalistas, dão amplo destaque aos fogos florestais que ameaçam povoações no continente. E a tensão social destes eventos e a atenção mediática a estes eventos ameaçam continuar durante a semana.

No Correio da Manhã:

- "Perigo Máximo. Previsão do tempo é a pior possível para os incêndios"

- "Bombeiro ferido com gravidade em Ansião"

- "Onda de calor vai continuar e pode passar os 45 graus"

- "Reportagem. 'Um autêntico inferno de chamas'"

- "Temperatura no solo atinge os 60 graus na Península Ibérica"

- "Estado de contingência. O que implica para pessoas e empresas"

- "Benfica. Florentino Luís convence Schmidt"

- "Sporting. Amorim pesca em... Alcochete"

- "FC Porto. Pinto da Costa avisa Guimarães"

- "Observatório CM da Bazuca. Europa atenta a comprador da Efacec"

- "Relatório. Seguros de saúde sobem 38% na pandemia"

- "Lisboa. PSP monta cerco a bares e apanha cinco fugitivos"

- "Cascais. Trafica namorada por 600 euros e espanca-a"

- "Bragança. Sexagenária morta e marido ferido em assalto misterioso"

- "Norte de Centro. Detido gang que amarra e rouba ouro a idosos"

No Público:

- "Acordo Fiscal entre Portugal e Angola assinado há três anos não saiu do papel"

- "Seca: 'O pior é daqui para a frente'"

- "Lisboa: Parque Escolar para obra no salão nobre do Conservatório"

- "PSD: Nova direção faz "renovação geracional sem rutura"

- "Nos Alive: Os Da Weasel foram o presente, 12 anos depois"

- "Situação de alerta: mais bombeiros e reforço do 112"

No Jornal de Notícias:

- "Governo já nomeou mais de 800 pessoas para os gabinetes"

- "Alerta máximo até sexta-feira: Ativado mecanismo europeu de Proteção Civil. Risco de incêndio é o mais elevado dos últimos 42 anos em todo o país"

- "Triplica número de alunos com livros digitais"

- "Rússia: Sanções estão a deixar comboios e aviões parados"

- "Bragança: Familiar suspeito de matar mulher e agredir marido"

- "Castelo Branco: Equipa da VMER em contentores há 17 anos"

- "IPO do Porto: Menino faz pulseiras para distribuir coragem"

- "David Carmo: O atleta que saltou do basquete para o futebol"

- "Cinema: A vida das estrelas contada no grande ecrã"

No Diário de Notícias:

- "Risco de pobreza sobe mais nas famílias monoparentais"

- "Risco de incêndio: Pico de calor a partir de amanhã põe país em alerta vermelho"

- "Rita Matias, deputada do Chega: 'Jovens do interior têm mais coragem do que os da cidade, onde supostamente há mais liberdade'"

- "Sarah Ferguson, duquesa de York: 'Arrependo-me se fiz sofrer alguém, mas de nada mais'"

- "Boxeur, paraquedista, doutor em guerra de informação: Viegas Nunes é o homem que lidera a rede de emergência SIRESP"

- "Exportações: Guerra rouba 1,2 milhões à produção nacional"

- "Matemática 'na ótica do utilizador': Novo programa preocupa doentes"

- "25 anos de cidade: Fátima muito além do Santuário"

- "Ténis: Djokovic vence Wimbledon pela sétima vez"

- "Questionário Proust: Óscar Gaspar: 'Não poder voltar atrás é o meu desgosto'"

No Inevitável:

- "Calor tórrido, risco máximo"

- "Idosos são 'vítimas preferenciais' de crimes, alerta PSP"

- "SNS: Recuperação tremida com menos cirurgias e consultas no verão"

- "Pedro Vargas David e Luís Santos, do grupo ALPAC, são os novos donos do i"

- "Férias: Portugueses contam gastar 950 euros. Dicas para poupar"

- "Uma deusa a fumar: Um poster de cinema abriu uma guerra na Índia"

- "Uber: Fuga de informação revela táticas agressivas"

- "Covid-19: Raio-X da Pordata mostra o abalo da pandemia no país"

No Negócios:

- "Situação de alerta: Mais bombeiros e reforço do 112"

- "José Eduardo dos Santos (1942-2022): O fim de uma era em Angola"

- "Luís Fernandes: 'Apoios só compensam 10% do sobrecusto' na energia"

- "Como entra a economia portuguesa na segunda metade do ano?"

- "Bolsa britânica e libra respiram de alívio após 'reinado' de Boris Johnson"

- "Alterações climáticas arriscam 'levar' 70 mil milhões a 41 bancos"

- "Usados... mas não tantos que sejam fáceis de encontrar"

- "Governo quer contratos para estafetas. Empregador é 'indiferente'"

No O Jogo:

- "Zaidu: Conceição é o nosso trunfo"

- "Benfica: Bah: 'Vamos estar preparados'"

- "Sporting: Bragança não muda os planos"

- "Braga: André Silva é alvo para o ataque"

- "Euro'2022 feminino: Jéssica Silva garante que Portugal pode sonhar"

No A Bola:

- "O que lhes vai na cabeça. As mudanças em marcha pensadas por Conceição, Amorim e Scmidt"

- "Pinto da Costa 'esquece' Vilas-Boas nas memórias"

- "Trincão assina hoje e é esperado amanhã no estágio"

- "Bah satisfeito com a estreia: 'Sou um jogador poderoso'"

E no Record:

- "Dia T. Trincão assina, é apresentado e junta-se ao estágio"

- "Benfica. António conquista Schmidt"

- "FC Porto. Estáquio recebe voto de confiança"

- "Ténis. Djukovic rei de Wimbledon"