Os fogos dos últimos dias e o extremo calor dos próximos dias em destaque na imprensa

Bom dia. O inferno das chamas que assolam o país e do calor previsto para estes dias está em grande destaque na imprensa nacional, nomeadamente a generalista. Mas, não só, pois a banca, a habitação, os transportes aéreos e a saúde também estão em foco. O futebol também, pois claro.

No Correio da Manhã:

- "Inferno no centro do país. Incêndios provocam pânico e destruição"

- "Buraco do Novo Banco dá milhões a privados"

- "Vendas de Imóveis geram prejuízo público e fabulosos lucros para especuladores"

- "Lisboa. Tiros contra velório e policias"

- "Arquidiocese afasta padre. Escândalo sexual deixa cidade em choque"

- "Salvador fixa preço. Ricardo Horta no dragão se FC Porto pagar 25 milhões"

- "Benfica. Rui Costa diz que ainda haverá entradas e saídas"

- "Sporting. Detalhes adiam contrato de Trincão"

- "Paridade com o dólar. Euro desvaloriza para mínimos de 20 anos"

- "'James Webb'. Telescópio revela novas fronteiras do espaço"

- "Educação. Novo diploma facilita substituição de professores"

- "Coimbra. Feirante apanha 29.ª condenação"

- "Amigos de ex-Presidente. Justiça angolana acusa generais"

No Público:

- "Fundo de Resolução acusado de não ter defendido contribuintes no Novo Banco"

- "Incêndios: Chamas regressam e deixam zona centro em sobressalto"

- "Confinamentos: Constitucional enterra lei de emergência sanitária"

- "Opinião: Os rankings das escolas e a infantilização do debate"

- "Contra-ataque: Ucrânia prepara batalha dura e longa para voltar a Kherson"

- "Diplomacia: 'Novo realismo' do petróleo leva Joe Biden à Arábia Saudita"

- "PRR: Atrasos adiam segundo pedido de pagamento para setembro"

- "Educação: Pandemia e falta de docentes com impacte nas provas do 9.º ano"

- "A nova maravilha da astronomia: O James Webb mostrou-nos a morte de uma estrela ou as nuvens num exoplaneta"

No Jornal de Notícias:

- "Atraso nas medidas deixa em risco urgências de obstetrícia no verão"

- "Inferno alastra: Fogos obrigam a mudar eventos ao ar livre"

- "Novo Banco: Estado ainda pode ser obrigado a injetar mais dinheiro"

- "Lojista chinês manda raptar empresário para extorquir 200 mil euros"

- "Padre protege acólito acusado por abuso de menores"

- "Rui Moreira em conflito aberto com dirigente do Eixo Atlântico"

- "Autópsia confirma morte natural de Eduardo dos Santos"

- "Professores: Pedidos para ficar a trabalhar junto a casa diminuem"

- "Mercado: SC Braga admite interesse portista em Ricardo Horta"

- "Família: Georgina e Meghan sofrem com a perda de bebés"

No Diário de Notícias:

- "Médicos avisam Governo: 'Sem revisão de carreiras, salários e horas não há negociação possível'"

- "Incêndios: Floresta desordenada e falta de água aumentam risco na Região Centro"

- "Novo aeroporto de Lisboa: Conversa entre PS e PSD começa a azedar"

- "Inflação: Verão atira subida de preços para lá da medida do euro"

- "Biden 'on tour': Presidente americano quer liderar aproximação israelo-árabe"

- "NASA: Telescópio mostra fotos detalhadas do espaço"

- "Rui Tavares: 'Deputados à AR têm menos autonomia do que europeus'"

- "Previdência: Victor e Alves Coelho e Pedro Mota Soares lançam lista para a caixa dos advogados"

- "Luxo no Douro: Última viagem do comboio Presidencial com 'chefs' Michelin a bordo"

No Inevitável:

- "Vaga de calor: Hoje e amanhã são os dias mais quentes"

- "Pensões: Mesmo com aumento extraordinário, poder de compra cai"

- "População mundial deve chegar aos oito mil milhões a 15 de novembro"

- "Propaganda política: AR em choque frontal com a União Europeia"

- "Ucrânia: Irão planeia fornecer drones às tropas russas"

- "NASA: As emocionantes imagens do telescópio Webb"

No Negócios:

- "PS prepara apoio às rendas, mas rejeita travão geral"

- "Prazo de entrega é o novo trunfo das marcas automóveis"

- "Tribunal de Contas arrasa todos no Novo Banco"

- "Livros de verão para desanuviar dos mercados"

- "Criptomoedas. Binance já fez pedido de registo no Banco de Portugal"

- "Género Portugal cai sete lugares no 'ranking' sobre igualdade"

- "Só em 3% dos voos que se atrasam a culpa é do tráfego aéreo"

- "Medina acredita que Bruxelas irá rever PIB em alta"

No Record:

- "Trincão chega a casa. Assinou em Lisboa e juntou-se aos companheiros no estágio"

- "Sporting-St Gilloise: Primeiro teste à vista de todos"

- "SP. Braga. António Salvador fixa preço do capitão. 'Horta custa 20 milhões mais jogadores'"

- "FC Porto. Marcano arranca no onze"

- "V. Guimarães. Pepa despedido, Moreno promovido"

No A Bola:

- "Entrada à craque. Enzo Fernández chegou a Lisboa e apresentou credenciais"

- "Benfica. Luisão mais perto do plantel"

- "SC Braga: 'Só falta discutir que jogadores podem vir', António Salvador confirma conversas com FC Porto sobre Ricardo Horta"

- "FC Porto. Dragão prepara-se para o futebol feminino"

- "Sporting. Trincão já assinou"

- "Futebol feminino. Prova de fogo"

E no O Jogo:

- "Alcaraz no radar: Médio argentino de 19 anos foi alvo de uma sondagem do FC Porto"

- "Braga: Salvador quer abalar a Liga"

- "Sporting: Trincão oficializado só hoje"

- "Benfica: Rui Costa relativiza Ricardo Horta"

- "V. Guimarães: SAD afasta Pepa e lança Moreno"

- "Andebol: Portugal nas 'meias' do Euro'sub-20"