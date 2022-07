Novo líder do PSD em destaque nos jornais

Bom dia. Estes são os principais títulos dos jornais nacionais, com maior destaque, sobretudo fotográfico, para o novo líder do PSD, Luís Montenegro, saído do 40.º Congresso deste fim-de-semana.

No Correio da Manhã:

- "Contas do SNS. Tarefeiros da saúde dão 54 milhões a 4 empresas"

- "Conheça os donos do negócio lucrativo"

- "Falta de médicos nos quadros obriga Estado a gastar fortuna"

- "Festa na Luz. Adeptos eufóricos com treino do Benfica"

- "Com promessa. Águia desvia João Victor do dragão"

- "Sporting. Varandas trava compras do leão"

- "Central do SP. Braga. David Carmo é prioridade do FC Porto"

- "Berardo suspeito de dissipar património"

- "Alvo do fisco. Investigado sobre bens colocados a salvo dos credores"

- "Congresso do PSD. Montenegro mata referendo sobre as regiões"

- "No Brasil. Marcelo com Lula ignora Bolsonaro"

- "Inferno nos aeroportos. Maioria dos voos cancelados em Lisboa é da TAP"

- "Norte e centro. Quatro mortos e onze feridos em acidentes"

- "Tráfico de droga. Polícia brasileiro preso em Portugal"

- "Igreja católica. Padres gémeos ordenados nos Jerónimos"

No Público:

- "Execução do PRR ameaça agravar desigualdades no acesso a habitação"

- "PSD. Luís Montenegro corta com o Chega e recusa referendo à regionalização"

- "Copenhaga. Tiroteio em centro comercial faz vários mortos"

- "Queda de Lisichansk. Rússia conquista região de Lugansk"

- "Bolseiros contestam. Entregar tese de doutoramento chega a custar 725 euros"

- "Peter Brook (1925-2022). O encenador que 'mudou as regras do teatro'"

- "Falta monitorização. Projectos de restauro de pradarias marinhas sem os resultados esperados"

- "Ranking da Paridade. Portugal em 9.º lugar depois de demorar 87 anos a passar de três para 85 deputadas"

No Jornal de Notícias:

- "Escolas alimentam milhares de alunos carenciados durante as férias"

- "Montenegro lança sete prioridades"

- "Dupla faz fortuna a burlar clientes e bancos com venda de carros alheios"

- "Brasil. Ucrânia domina encontro de Marcelo com Lula"

- "Aeroportos. Maioria dos voos cancelados é da TAP"

- "Castelo de Paiva. Obrigada a fazer 50 km para tirar o passe"

- "Lobos. Sobem os ataques e baixam as indemnizações"

- "Benfica. Enchente no treino aberto"

- "Vila Real. Miguel Oliveira larga a moto e brilha nas quatro rodas"

No Diário de Notícias:

- "Luís Montenegro quer ser alternativa de 'emergência' nacional"

- "Marcelo no Brasil. Geopolítica e economia na 'longa conversa' com Lula da Silva"

- "Pedro Pita Barros. 'O SNS chegou a este ponto por falta de gestão'"

- "T1 a T4 entre 300 a 750 euros. Oeiras lança programa de habitação acessível e rendas apoiadas"

- "Mariano Fazio. Número dois da Opus Dei acredita que o próximo Papa 'pode ser europeu, até mesmo italiano'"

- "Reabilitação. Construção trava e recuperação de casas recua 45% até abril"

- "EUA. Secretária de Estado adjunta para os Oceanos destaca papel de Portugal na conservação do Atlântico"

- "Futebol. Benfica desvia João Victor do FC Porto e atrai mais de 20 mil à Luz para ver treino"

- "Literatura. Lisboa Árabe, de Sérgio Luís de Carvalho, leva-nos por mil anos de História"

No Inevitável:

- "Miguel Milhão, da Prozis, ao i. 'Querem controlar a minha mente mas não o permitirei'"

- "Guerra entre inquilinos e proprietários"

- "Luís Montenegro ataca PS e faz-se à estrada"

- "Brasil. Marcelo ficou sem almoçar com Jair Bolsonaro"

- "Kremlin celebra conquista de Lisichansk e controlo total de Lugansk"

- "Serviços públicos online. Como tratar de quase tudo sem sair de casa"

- "Peter Brook. Morreu o mestre que reinventou o teatro"

- "Dinamarca. Atentado num centro comercial provocou vários mortos e feridos"

No Negócios:

- "Miguel Milhão. Dono da Prozis. 'Perdemos 11 influencers cá e nenhum de 10 mil lá fora"

- "Inflação média já atingiu meta do Governo para todo o ano"

- "Os EUA estão perto de uma nova crise? Exportações para este país são as que mais crescem no pós-pandemia"

- "Tecnologia. SAP quer deixar 'pegada' e vai contratar 150 pessoas"

- "Matérias-primas. Energia com margem para subir mais até ao fim do ano"

- "Automóvel. Falta de carros conduz setor a um semestre 'horriblis'"

No A Bola:

- "Benfica. Maré Vermelha. Mais de 23 mil no treino aberto"

- "João Victor no estágio de Inglaterra"

- "Sporting. Engenharia financeira para garantir Trincão"

- "FC Porto. David Carmo urgente"

- "Sérgio Conceição inquieto com saídas"

- "Futsal feminino. Portugal perde final do Euro nos penáltis"

No Record:

- "Loucura na Luz. Mais de 23 mil adeptos viram como trabalha Roger Scmidt"

- "Benfica. João Victor já não foge"

- "Salvador pede Morato para baixar Horta. SAD encarnada dá nega e pensa vender central"

- "Sporting. Franco Israel já cá está"

- "Sporting. St Juste é a primeira baixa"

- "FC Porto. David Carmo é urgente"

E no O Jogo:

- "Benfica ganhou a parada"

- "FC Porto. Avança David Carmo"

- "Sporting. Wolves complicam Trincão"

- "V. Guimarães. Rochinha em risco de saída"

- "Bilhar. FC Porto campeão da Europa pela 2ª vez"

- "Jogos do Mediterrâneo. Mais três medalhas na bagagem"