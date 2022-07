É difícil escapar ao inferno das chamas nos jornais nacionais

Bom dia. Uma leitura aos jornais nacionais, generalistas e temáticos, bem como as revistas semanais que se publicam hoje não escapam ao inferno que, uma vez mais ontem, e muito provavelmente hoje, vai-se viver em território continental. Ainda assim, as revistas, bem como os jornais desportivos são uma lufada de ar fresco para temáticas mais leves ou não tão centradas no drama dos fogos.

Na revista Visão:

- "Como vai encolher o nosso dinheiro?"

- "Investigação: Milhões de Angola sob suspeita em Lisboa"

Na revista Sábado:

- "Como vencer as crises do casamento"

- "Especial de 14 páginas. A família pobre, a fama de playboy e os últimos dias de Eduardo dos Santos"

- "Rui Moreira: 'Não é normal que se troque lagostins por alcagoitas'"

- "Investigação. Falso advogado burlou dezenas de famílias"

No Correio da Manhã:

- "Altas temperaturas dificultam combate aos fogos. Chamas espalham terror"

- "Incêndio cerca Palmela"

- "Mansões de milionários ameaçadas no Algarve"

.- "Destruição e desespero no distrito de Leiria"

- "Investigada morte em carro de chefe da polícia"

- "Mistério em Lisboa. PJ descarta suicídio. Autópsia fundamental para apurar causas"

- "Professores. 500 docentes obrigados a voltar às escolas"

- "Vice-presidente da Assembleia. Político vítima de devassa na Net"

- "Nova época. Jorge Mendes ganha 240 mil euros/ano com Trincão no Sporting"

- "Rafa afasta vontade de sair do Benfica"

- "Do V. Guimarães. André Almeida é o mais desejado no dragão"

- "Reuniões. Braço de ferro nas negociações salariais da Função Pública"

- "Julgamento. Processo 'E-toupeira" em risco com nova lei"

- "Murtosa. Mulher morre em ritual de bruxaria"

No Público:

- "Estradas vão ficar sem apoio nos fundos europeus do Portugal 2030"

- "Incêndios: De norte a sul, as cinzas de 170 fogos escureceram o país - Temperatura da superfície do solo ultrapassou os 60 graus"

- "Novo aeroporto: Pedro Nuno Santos tenta consenso para agarrar PSD"

- "SNS: Em junho, 84 grávidas foram transferidas de hospital"

- "Função pública: Governo admite subir salários dos técnicos superiores"

- "Tchizé dos Santos: A televisão, o 'jet set' e a exportação da pêra-rocha"

- "Altice Arena: Super Bock Super Rock 2022: nas entranhas de um festival montado e remontado"

- "Futebol: Trincão à procura, no Sporting, do protagonismo que lhe faltou no Barcelona"

No Jornal de Notícias:

- "Máfias lavam milhões em cartões pré-pagos"

- "Um país inteiro a arder"

- "'e-toupeira: MP pede condenação do antigo assessor do Benfica"

- "Professores: 90% das faltas devem-se a baixas"

- "Eixo Atlântico: Porto fica apesar dos ataques a Moreira"

- "Vila Verde: Concelho passa a ter Ensino Superior"

- "Médio Oriente: Joe Biden quer paz e petróleo barato"

- "2.º Grande Prémio de Ciclismo Douro Internacional: Tabuaço recebe arranque do último teste antes da Volta"

- "Países Baixos 3-2 Portugal: Euro: Com honra e sem glória"

- "Harrison Ford: Indiana Jones nos cinemas depois dos 80"

No Diário de Notícias:

- "Função Pública: Governo pode antecipar 20 milhões de euros para subir salários já em 2022"

- "Fogo: 'Chamas vinham de todos os lados, não havia como escapar'"

- "Negociações com médicos: Reunião suspensa com promessa de Temido apresentar contraproposta"

- "Exportações de roupa e sapatos: Vendas sobem 30%, mas absentismo preocupa industriais"

- "GNR e PSP a fazer Polícia Nacional: PCP quer revolução na segurança interna para pôr mais agentes nas ruas"

- "Mais barata e sustentável: Solução portuguesa mudará o futuro da criopreservação"

- Entrevista a Isabel Díaz Ayuso: 'Este Governo espanhol é uma amálgama de interesses'"

No Inevitável:

- "Xavier Viegas: 'Com condições extremas, o fogo pode chegar a qualquer lado'"

- "A polémica transferência de Matos Fernandes"

- "Guardas-florestais em greve descontentes com inércia governamental"

- "Multa de 41 milhões para sete empresas de segurança e banidas seis meses"

- "Macau está a 'esvaziar-se' de portugueses"

- "Banca devolve 27 milhões de comissões e juros indevidos"

No Negócios:

- "Estará a bazuca a perder gás no apoio à retoma?"

- "Nova lei clarifica regras que protegem duplo emprego"

- "Tecnologia: HN Services à caça de 150 engenheiros em Portugal"

- "Função Pública: Técnicos superiores com aumentos retroativos"

- "Infraestruturas: Ministro nega preferência por aeroporto em Alcochete"

- "Bolsa: Investidores da Greenvolt com ganho acima de 90%"

No O Jogo:

- "Diogo Costa faz o balanço do estágio e destaca o bom ambiente entre os quatro guarda-redes do FC Porto: 'Vamos continuar unidos'"

- "Sporting-Saint Gilloise 1-1: Aspirantes deram luta aos belgas"

- "Benfica: Geovanni vê Neres a marcar história"

- "V. Guimarães: Presidente explicou a troca de treinador: 'Pepa excedeu certos limites'"

- "Euro'2022: seleção feminina quase resistia (3-2) a um supre adversário: Portugal bateu o pé às campeãs"

- "Ciclismo: GP Douro Internacional arranca hoje"

No A Bola:

- "Amorim quer um (se Matheus Nunes sair). Sporting já está em campo para satisfazer desejo do técnico"

- "FC Porto. 'Somos o alvo a abater', Pepe dá o mote para a nova época"

- "Benfica. 'Vai ser um desafio maravilhoso', João Victor chega hoje a Lisboa depois do susto em Buenos Aires"

- "Maiorca negoceia Seferovic"

- "O mês do nascimento conta muito na carreira. Fenómeno no futebol e no atletismo"

No Record:

- "Sporting-St Gilloise (1-1). Morita à patrão"

- "Trincão apresentado. 'Vou dar tudo'

- "Ronaldo rejeita 270 milhões Euro"

- "'Enzo é um diamante', Pablo Esquível descobriu-o com cinco anos"

- "'Otávio está com a cabeça no FC Porto', empresário do médio garante"

- "V. Guimarães. Despedimento polémico. António Miguel Cardoso: 'Ultrapassou os limites'"

- "Europeu feminino. Perto de fazer história"

- "Chamas de Norte a Sul"