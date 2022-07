Conheça os destaques das capas dos jornais nacionais

Público:

- "PSD - Montenegro recupera passismo e promove unidade para fazer oposição combativa"

- "Chumbos e abandono no ensino básico sobem e voltam a níveis pré-pandemia"

- "Guerra na Ucrânia - Aperta o cerco a Lisichansk e Lviv prepara-se para ataque"

- "Inflação - Aumento das rendas em 5% será o maior em quase 30 anos"

- "Impedimentos dos juízes - Só em três meses nova lei já provocou 281 adiamentos nos tribunais"

- "Falta mão-de-obra - Pesca depende cada vez mais de marinheiros imigrantes"

- "Caso Jéssica - Uma tragédia humana, em direto na televisão"

- "Theodor Kallifatides - 'Há uma guerra contra os pobres e não contra a pobreza'"

Jornal de Notícias:

- "Juíza manda menina ficar com pai acusado por agredir a mãe"

- "Destinos de luxo esgotados"

- "Congresso - PSD unido já sonha com legislativas antecipadas"

- "Saúde - Guerra ao álcool na luta contra o cancro"

- "Religião - Gémeos vão ser ordenados padres no mesmo dia"

- "Entrevista JN/TSF - 'Pessoas não sentem denúncia como obrigação' - Dulce Rocha, presidente do Instituto de Apoio à Criança"

- "Migrações - Erguem-se muros pelo Mundo"

- "Porto - Lojas de recordações ameaçam tradição"

- "Notícias Magazine - Passar rasteira às doenças com ajuda da ciência"

- "Festival Trengo - Cinco dias de circo no Rivoli e nas ruas da Invicta"

- "Jackpot Mendes - Empresário enche cofres dos três grandes e fatura 17 milhões em comissões"

Diário de Notícias:

- "Marcelo no Rio"

- "Caos na Saúde - 'Tem de se rever todo o processo, desde a formação' [Henrique Cyrne Carvalho, presidente do Conselho das Escolas Médicas]"

- "Congresso PSD - Montenegro chama opositores de Rio à direção"

- "Reportagem - 'Ouro hoje são os ecossistemas que nos dão oxigénio, comida e regulam o clima'"

- "Imobiliário - Abriram no país 6187 mediadoras nos últimos três anos e meio"

- "Roteiro - Os passos de João Mau-Tempo pela Lisboa de 1940"

- "Rashid Khalidi - 'Biden não fará progressos no conflito israelo-palestiniano'"

- "Questionário Proust - 'O meu defeito é teimar em ver Portugal como a Califórnia da Europa', diz Manuel Ramirez"

Correio da Manhã:

- "Contratos de 1,2 milhões e euros: Irmã de governante faz negócio com SIRESP"

- "Patrícia Gaspar tutelou serviço que contratou empresa liga a familiar". Ministério da Administração Interna nega conflito de interesses"

- "Nada em Copacabana: Marcelo mergulha n política brasileira. Encontro com Lula irrita Bolsonaro"

- "Congresso do PSD: Rangel e Moedas nas listas de Montenegro"

- "Preso na cadeia de Paços de Ferreira: 'Orelhas' faz ginásio uma hora diariamente"

- "Caos no transporte aéreo: Inferno no aeroporto com voos cancelados"

- "Receitas fiscais disparam: Fisco ganha com inflação e cobra 117 milhões por dia"

- "Menina morta à pancada: Usa óculos escuros para esconder lesões de Jéssica"

- "Barcelos e S. M Feira: Colisões matam dois motociclistas no norte do país"

- "Igreja Católica: Crentes portugueses desafiam papa a abrir sacerdócio às mulheres"

- "Reforços: Benfica desvia João Victor do dragão e espera Reinier"

- "Sporting: Amorim dependente de decisões do barça"

- "6 milhões por ano: Salário dificulta Moutinho no FC Porto"

O Jogo:

- "Perfil do médio em falta no FC Porto está definido e a contratação em marcha - Box to Box é prioridade"

- "Benfica - Real coloca médio entre os jogadores com 'inscrição pendente' - Reinier tem via aberta"

- "V. Guimarães - Bancadas cheias no primeiro dia"

- "Sporting - Palhinha viajou finalmente para Inglaterra e agradeceu ao treinador - 'Rúben Amorim sabe a importância que teve'"

- "Jogos do Mediterrâneo - Sábado de glória em Oran"

- "Mercado - Boavista oficializa central Robson - Estoril confirma treinador Nélson Veríssimo - Gil Vicente apresenta Lucas Barros - Vizela perde Cassiano para o Irão e contrata guarda-redes Buntic"

A Bola:

- "Grimaldo encerra o passado e fala sobre o futuro. Não fecha a porta à renovação nem à saída mas deixa garantia aos adeptos: 'Até ao ultimo dia vou dar tudo pelo Benfica"

- "João Victor fechado: Corinthians recebe 9,5 milhões por 80% do passe. Central também pretendido pelos dragões assina por 5 anos"

- "Sporting: 'Vou levar o clube no coração', Palhinha na partida para Inglaterra"

- "FC Porto: Regresso de João Moutinho ganha força. Ordenado é elevado, mas há solução"

Record:

- "Guerra Benfica -- FC Porto: João Victor motiva braço e ferro no mercado"

- "SAD quer cortar 10 milhões de euros com saídas de Seferovic, Pizzi e André Almeida"

- "André Almeida é para avançar. Médio vitoriano tem aval de Sérgio Conceição"

- "Sporting: Palhinha chorou na despedida da academia: 'Custou-me mais do que estava à espera'"

- "Franco Israel esperado hoje em Lisboa"

- "A vez de Youssef Chermiti: Conheça o açoriano que mede 1,92 metros e está no radar de Amorim desde 2020"

- "Vinagre interessa a Fulham, Fenerbahce e Nottingham Forest"