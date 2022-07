Instituto de Emprego e Escola do Galeão entregam certificados a 26 formandos

Estão concluídas as três primeiras ações de formação, no âmbito do Protocolo assinado entre o Instituto de Emprego da Madeira, IP-RAM e a Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Dr. Eduardo Brazão de Castro, tendo em vista melhorar as competências de empregabilidade dos desempregados através da sua capacitação e adaptação ao mercado de trabalho atual.

Este primeiro projeto contou com a realização de 3 ações de formação iniciadas em novembro 2021, em áreas fundamentais, nomeadamente o Português Língua de Acolhimento Utilizador Elementar (75H), que foi direcionado à população migrante, com o objetivo de melhorar o conhecimento da língua do país de acolhimento e ultrapassar um dos maiores obstáculos à sua inserção profissional; a Língua Estrangeira - Inglês A (50H), destinado a todos os que não possuam conhecimentos da língua inglesa, aspeto fundamental e condição essencial para o exercício de funções, nas áreas do Turismo, Hotelaria e Restauração, áreas com crescentes necessidades de mão-de-obra qualificada e conhecimentos de idiomas; e Ambiente, Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho - Conceitos Básicos (25H), formação imprescindível, especialmente desde a pandemia, com o propósito de identificar os principais riscos no local de trabalho e na atividade profissional e aplicar as medidas de prevenção e proteção adequadas.

O Instituto de Emprego da Madeira procedeu à divulgação junto dos desempregados, inscritos e residentes nas freguesias limítrofes de São Roque. Concluídas as formações modulares, foram entregues certificados a 26 participantes.

Esta iniciativa, enquadra-se no objetivo do Governo Regional, através do Instituto de Emprego da Madeira, em promover a qualificação de desempregados, em cooperação com entidades formativas, com o objetivo último de tornar os desempregados mais competitivos e aptos para enfrentar os desafios do mercado de trabalho e facilitar a sua reinserção profissional.