CDU alerta para falta de estudos para a construção do teleférico entre o Curral das Freiras e a Boca da Corrida

A CDU esteve hoje no miradouro do Montado do Paredão, na freguesia do Curral das Freiras, para denunciar a falta de estudos necessários para averiguar a viabilidade da construção de um Parque de Aventuras Radicais que inclui um teleférico entre o Curral das Freiras e a Boca da Corrida.

O deputado Ricardo Lume, referiu que "a construção de uma infraestrutura desta dimensão numa zona protegida traz impactos ambientais que não devem de ser desvalorizados que podem por em causa o património Ambiental da nossa Região, nomeadamente a fauna e a flora".

Assim, através d eum comunicado enviado pelo partido, é necessário "equacionar o custo-benefício da implementação de um empreendimento com esta envergadura, que custará mais de 35 milhões de euros, numa zona com especificidades geológicas que podem condicionar a segurança das populações".

A CDU considera que ainda não estão realizados os estudos necessários para a avaliar a viabilidade deste projecto.

Para dar resposta a esta problemática o partido deu entrada, na Assembleia Legislativa Madeira, de um projecto de resolução que delibera recomendar ao Governo Regional que:

1- Apresente um estudo geológico da zona de implementação do Parque de Aventuras Radicais que inclui um teleférico entre o Curral das Freiras e a Boca da Corrida de forma a analisar aprofundadamente os impactos da construção da infraestrutura e eventuais riscos geológicos e que possam pôr em causa a segurança das populações;

2- Elabore em articulação com a Protecção Civil um estudo de viabilidade de um plano de segurança para o Parque de Aventuras Radicais;

3- Realize um novo estudo de mercado para os custos de construção da referida infraestrutura tendo em conta os preços de 2022 e não os preços de 2021;

4-Realize um estudo de viabilidade económica do Parque de Aventuras Radicais e os impactos na economia das freguesias do Curral das Freiras e do Jardim da Serra;

5- Realize o levantamento das obras necessárias de beneficiação e construção de vias rodoviárias que assegurem o acesso ao Parque de Aventuras Radicais, seja no Sítio do Paredão, na Freguesia do Curral das Freiras e na Freguesia dos Jardim da Serra e que tenha em conta que custos podem ter para o erário público e os seus impactos ambientais.